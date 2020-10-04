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Tiyatroda sınırlar kalktı

ÇOCUK ve gençlerin gelişimini tiyatro ve sahne sanatlarıyla sürdüren pandemi döneminde yaptığı tüm çalışmaları dijital ortama taşıyarak bir ilki gerçekleştirdi. Yeni dönemde eğitim ise hibrit bir modelle başladı.

Tiyatroda sınırlar kalktı
Giriş Tarihi: 4.10.2020

Sanatın iyileştirici bir gücü var. Koşullar başkalaşsa da yeni yöntemler geliştirerek yaşatabilirsiniz tiyatroyu, sanatı' Bu düşünceyle Covid-19 pandemisi sürecinde tiyatro atölyelerini online olarak aksatmadan sürdüren Çocuk Genç Sanat Tiyatro'da (ÇGST) yeni dönem başladı. Küçük gruplarla yapılan yüz yüze çalışmalara, uzaktan takip etmek isteyenler için eş zamanlı online çalışmalar eşlik ediyor. Online eğitimle mesafeler, sınır olmaktan çıkıyor. Ülkemizde Korona virüs salgınının neden olduğu karantina günlerinde ÇGST'nin atölye çalışmaları da online devam etti. Çocuklar ve gençler tiyatro merkezli atölyelere internet üzerinden katıldı. Hatta "İleri Tiyatro" grubu, "Dolap" isimli müzikallerinin provalarını online olarak gerçekleştirdi. Aynı zamanda ÇGST çalıştırıcıları dijital platformlar üzerinden birçok çocuk ve gence de ulaşma imkanı buldu.

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