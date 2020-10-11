Atmayın yenileyin!

Son zamanlarda evdeki eşyaları atmak yerine yenilemek oldukça moda. Özellikle pandemi dolayısıyla eve kapandığımız günler bizim için daha önce yapmaya vakit bulamadığımız işlere yönelme fırsatı yarattı. Her yüzeye uygulanabilen son teknoloji boyalar da kendi mobilyalarımızı yenileme olanağı sağlayınca herkes birer tasarımcı oldu. Ancak bu işi yapan amatörler olduğu kadar profesyonel anlamda kendini geliştirenler de var. Bu profesyoneller de sosyal medya aracılığıyla amatörleri yönlendiriyor. 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunu Dilek Muratoğlu da amatörce başladığı yenileme işinde artık bir profesyonel. Aldığı sanat eğitiminin de katkısıyla yaratıcı yenilemeler yapıyor. Yaptıklarını da çevresindekilere hediye ediyor.





ESKİCİLERDEN TOPLUYOR

Ülkemizde sanatın karşılığı olmadığı için seramik yerine ticarete atıldığını belirten Muratoğlu, "Ama içimde hep bir şeyler yapmak, ucundan kıyısından bir boyama dürtüsü vardı ve bu dürtü nihayet böyle ortaya çıktı. Kısa bir ahşap boyama kursuyla boyayı tanıdım ve neler yapabileceğimi gördüm. "Evde rengini beğenmediğim mobilyaları boyayayım bari" diye başladığım bir hobi olmaktan çıktı. Anemin eşyaları, eş dosttan edindiklerim, eskicilerden topladıklarım derken iş sokağa atılanları toplamaya kadar gitti. Sokağa atılanlardan yeni bir sanat eseri yaratarak etrafını şaşırtmaktan büyük zevk aldığın belirten Dilek Muratoğlu, "Şimdi herkesi "Atmıyoruz, yeniliyoruz" diyerek su bazlı akrilik ahşap boyası ve su bazlı vernikle boyayarak eski eşya toplamaya çağırıyorum. Ve herkese kendini geliştireceği bir hobi edinmesini söylüyorum. Psikologlar bile örgü örün diyor, ben daha fazlasını yapın diyorum. Örün, boyayın, kurslara gidin..."

Fatih ŞENDİL