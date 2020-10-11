Burcu Ilgın soruyor Önder Karaaslan ve Osman Tan yanıtlıyor

BEN ALDIRMAK KANSER YAPAR MI?

Hiç bir ben (nevüs) bıçak değdirildi diye kötü huylu bir lezyona dönüşüm göstermez. Sıkı dermatolojik takipler ile şüpheli benlerin gidişatı değerlendirilmeli, gerekli görüldüğü durumlarda biyopsi maksadı ile çıkarılması gerekir. Ancak zaten yüksek risk taşıyan veya kanseröz hücre barındırdığından klinik şüphe duyulan her durumda o beni mutlaka vücuttan uzaklaştırmak gerekir.



ESTETİK AMELİYATLARDA İZ KALIR MI?

Az veya çok her türlü cerrahi kesi, bir iz ile iyileşir. Estetik ameliyatlarda da iz kalır ancak uygun skar yönetimi ile iz, en aza indirgenmeye ve kamufle edilebilecek yerlere gizlemeye çalışılır. Ancak modern tıbbın gelişimine paralel olarak yeni teknik ve materyallerin kullanımı, vücuttaki ameliyat izlerinde ciddi iyileşmeler sağlamaktadır.



SİLİKON MEME AMELİYATI SONRASI ÇOK AĞRI OLUR MU?

Silikon protezler göğüs ön duvarında hazırlanan ceplere yerleştirilen aslında var olmayan yeni yaratılmış boşluklara yerleştirilen ek volüm implantlardır. Dokular yeni hacim artışına adapte olabilmek için gevşer ve elastikiyet kazanırlar. Ancak bu sürçte hafif de olsa bir bası hissi duyulabilir. Kas altına yerleştirilen implantlarda ağrı hissi daha çok tariflenmektedir. Ancak 1 hafta sonra hastaların büyük kısmı proteze alışmış ve gündelik aktivitelerine dönmüş olurlar.



SİGORTALAR ESTETİK AMELİYATLARIN BİR KISMINI KARŞILAR MI?

Estetik ameliyatlar -tıbbi zorunluluk gerektirmedikçesağlıklı bireylere yapılan keyfi operasyonlar olarak değerlendirildiğinden herhangi bir devlet veya özel sigorta kurumunca karşılanmazlar. Sağlık açısından gerekli olduğu düşünülen bir kısım estetik ameliyatlar için ise, resmi sağlık kuruluşlarından bu gereksinimi onaylayan sağlık raporları alınması zorunludur.



ÇOCUK DÜŞÜNÜYORUM, KARIN GERME ESTETİĞİ OLABİLİR MİYİM?

İdeal olan karın germe ameliyatlarının, gebelik planlamaları bittikten sonra yapılmasıdır. Ancak hasta eğer ki abdominoplasti (karın germe estetiği) ameliyatı geçirmiş ise, hamile kalmak için sağlıklı olanı 2-3 yıl beklemek olacaktır.