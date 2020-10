Doğallığın yerini renk ve ışıltı alıyor

KIRMIZI RUJ EFSANESİ

Kırmızı rujun modası hiçbir zaman geçmedi biliyoruz. Bu sene kış mevsiminde de kırmızı ruj makyajları sıklıkla karşımıza çıkıyor. Özellikle bir kalem ile tamamlanan kırmızı ruj trendi, sade göz makyajı ile adından söz ettirmeyi başarıyor.



SADELİK GERİDE KALIYOR

Birkaç sene öncesinde moda olan, fakat son birkaç yıldır yerini doğal tonlara bırakan farlar bu sene de moda. Far seçiminde rengarenk seçimler yapmak gerekiyor. Hayal gücünüzü zorlayan farlardan sürerek 2020 kış makyaj trendleri konusunda cesaretinizi ortaya koyabilirsiniz.



IŞILTILI BİR KIŞ

2020 senesi ışıltının ve parlamanın senesi olacağa benziyor. Öyle ki bu sene sim oldukça moda. Hem gözlerde hem de dudaklarda sim kullanmanız gerekiyor. Seçim yapacağınız simlerin neredeyse pul büyüklüğünde olması oldukça önemli. İsterseniz rujunuzun üzerine parlatıcı da sürebilirsiniz.



YAĞLI FONDÖTEN ZAMANI

Geçtiğimiz yıllarda mat fondöten, ruj ve far gibi seçimler yaptığınızı biliyoruz. Fakat 2020 yılında bunların hiçbirine yer yok. Çünkü bu sene mat ürünler kullanmanın senesi değil. Işıl ışıl ürünler tercih etmeniz gerekiyor. Yağlı fondöten satın almanın tam zamanı.



RENKLİ ALLIKLARLA ÇILGIN İMAJ

Yine bronzer ve nude tonlarındaki allıklar çöpe gidiyor. Çünkü 2020 senesinde rengarenk allıklar oldukça moda. Ancak allığı sadece yanaklarınıza sürmeyin. Göz kapaklarınıza da sürün. Bu sayede çılgın imajınızı sergileyin.



SIRA DIŞI GÖZLER

Renkli far yeterince sıra dışı değilmiş gibi kirpiklerde de cesur olmalısınız. Rimel sürerken bulaştırmamaya dikkat etmenize gerek yok. Çünkü rimelin göz kapağına bulaştırılarak dumanlı makyaj efekti verilmesi gerekiyor.



HIGHLIGHTER İLE PARLAYIN

2020 senesinde highlighterlar oldukça moda. Yüz hatlarını ortaya koyarken taze ve canlı görünmenizi de sağlayan highliterı yüzünüzün birçok bölgesinde kullanabilirsiniz. Kaş altlarına sürerek kaşlarınızı kalkık gösterebilirsiniz. Çenenize sürerek ince bir hatta sahip olabilirsiniz. Bunun yanı sıra ışıltılı far da kullanabilirsiniz.



İLGİNÇ ÇİZGİLER

Göz makyajında özenle çekilmiş eyelinera bu sene "hoşçakal" diyoruz. 2020 kış makyajı trendleri arasında farklı motiflerde çekilmiş çizgiler yer alıyor. Bu çizgileri çizerken hayal gücünüzün sınırlarını zorlayabilirsiniz. Fakat, kedi gözü makyajı da oldukça moda. İsterseniz kedi göz makyajıyla da trendi yakalabilirsiniz.