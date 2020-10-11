Kendi özel halınızı yapmak çok kolay

HALILAR şok edici bir şekilde pahalı olabiliyor, bu durum onları DIY-Kendin yap projeleri için en iyi konulardan biri yapıyor. Bir de kiralık bir evde oturuyor veya geçici bir evde kalıyorsanız, o kadar para verip aldığınız halı taşındığınızda büyük olasılıkla yeni evinize uymuyor. Evinizde halı veya kilim serilecek metrekarelerce alan olduğundan bahsetmiyoruz bile. Bu durumda yapılacak tek bir şey var: Halınızı kendiniz yapın!

PEK ÇOK SEÇENEK VAR

Böylece sıkılınca değiştirmeniz kolay olur, hem de eğer evde çocuk varsa halıda oluşabilecek lekeler canınızı daha az sıkar. Üstelik bununla ilgili piyasadaki halılardan çok daha yaratıcı ve stil sahibi DIY-kendin yap halı örnekleri var. Örneğin, farklı renk ve desenlerdeki kot kumaşı, kilim, el örgüsü, döşemelik kumaş gibi parçaları birbirine dikerek ve sağlam bir kumaşla astarlayarak patchwork bir halı yapabilirsiniz. Yeteneğiniz varsa kendi halınızı örebilir veya kendi boyadığınız kumaşları eski halınızın üzerine geçirerek kullanabilirsiniz. Daha basit olarak, ponponları birleştirerek sevimli ve dekoratif bir kilime sahip olabilir, eski kumaşları şeritler olarak kesip örerek kalın bir kumaşın üzerine yapıştırabilirsiniz. Seçim yapması size, zevkinize, vaktinize, yeteneğinize ve bütçenize kalmış.