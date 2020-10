Adını tarihe yazdıran aşklar

Dali ve Gala

Dali'nin büyük aşkı, ilham perisi. Dali'nin çalışmalarına da yansıyan bu aşk için uçuk, gerçeküstü, olağanüstü tabirlerini kullanmak saçma olmaz. Gala, Rus asıllıdır. 1927 yazında Dali, yakın arkadaşı Fransız şair Paul Eluard'ın Gala adını verdiği karısı Helena'ya aşık olur. Öyle bir aşktır ki bu Gala yaz bitiminde kızı ve kocası ile Paris'e dönmez, Dali'nin yanında kalır. 50 yıl sürecek serüven başlar.



John Lennon ve Yoko Ono

Yoko Ono ile John Lennon, 1966'da Ono'nun Londra'daki resim sergisi sırasında tanıştı. Birçok albümde birlikte çalışan çift, aynı zamanda Vietnam Savaşı'nı da birlikte protesto etti. The Beatles grubunun dağılmasından sonra New York'a taşınan çiftin 1975 yılında bir oğlu oldu. 8 Aralık 1980 tarihinde John Lennon, evinin önünde vurularak öldürüldü. Lennon'un anısına eşi Yoko Ono, Central Park'ta Strawberry Fields Anıtını, Japonya'da John Lennon müzesini ve İzlanda'da Imagine Peace Kulesini yaptırdı.



Hürrem Sultan ve Kanuni Sultan Süleyman

Ülkeler fatihi Kanuni Sultan Süleyman'ın gönlünü Hürrem Sultan fethetti. Muhteşem Süleyman'ın Hürrem Sultan'a aşkı, sevgili karısının kolları ve gözyaşları arasında ölmesine kadar sürdü ve ondan sonra da devam etti.



Bülent Ecevit ve Rahşan Ecevit

Ecevit Bülent Ecevit, hayatı boyunca yanından hiç ayırmadığı Rahşan Ecevit'le Robert College yıllarında tanışır. Rahşan Aral'la Bülent Ecevit 22 Ağustos 1946'da Çocuk Esirgeme Kurumu salonunda sade bir şekilde evlenirler. Politika ile yoğurulan hayatları Bülent Bey'in ölümüne kadar o sadelikte geçer. Bülent Ecevit, 12 Eylül darbesinden sonra tutuklanır. Rahşan Hanım iki mum alır. Birini Bülent Bey'e verir, diğerini kendi alır ve "Yılbaşını birlikte geçirmiş gibi yapalım. Bu mumları aynı anda saat 24.00'e beş kala yakalım" der. Ecevit, iki ay sonra cezaevinden çıkar ve 1982'yi 1983'e bağlayan gece aynı mumları yakarlar. O yılbaşı, birlikte oldukları sürece her yılbaşı bu mumları yakacaklarına söz verdiler.



Frida Kahlo ve Diego Rivera

Ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo ile Diego Rivera, Kahlo öğrenciyken duvar resimleri yapan ünlü ressam Rivera'dan resim üzerine danışmanlık alması ile başladı. Evlendiklerinde Rivera 42 Kahlo ise sadece 22 yaşındaydı; Kahlo'nun ailesi çiftin evliliğine karşı çıkarak onları "Fil ve Güvercin" diye nitelendirdi.



Prens Edward ve Wallis Simpson

Aşk dendiği ve bu uğurda her şeyden vazgeçilmesinden bahsedildiğinde akla ilk gelen hadise, İngiltere Kralı 8. Edward'ın 1936'da tahtından feragat etmesidir. İngiltere kralı 8. Edward, sevdiği kadınla evlenmesine izin verilmeyince tahtı bırakarak ülkeden ayrıldı.



Selahattin Pınar ve Afife Jale

Cumhuriyet'ten önce sahneye çıkan (1920'de) ilk Türk ve Müslüman kadın sanatçı Afife Jale, "Türk müziğinin aristokratı" Selahattin Pınar'ın naifliğinden, kibarlığından, temiz giyiminden, güzel ve esprili konuşmasından etkilendi. Duyguları karşılıksız değildi. İkisi de 27 yaşındayken büyük bir aşkla evlendiler. Afife Jale bazen odasına kapanıyor, saatlerce çıkmıyordu. Selahattin Pınar, bir gün kapının anahtar deliğinden içeriye baktı. Afife Jale uyuşturucu kullanıyordu. Pınar karısını kurtarmak isterken uyuşturucu bataklığına saplandı. Afife Jale, eşine onu terk etmesi için yalvardı ama Pınar hiç yanaşmadı ayrılığa. Afife Jale Bakırköy Akıl Hastanesi'nde öldü.