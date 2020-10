Bebek gibi bir cilt için 10 mucize besin

Cildinizi nemlendirmek, leke, akne ya da sivilcelerden arındırmak ve daha sağlıklı görünmesini sağlamak için çeşitli kozmetik ürünlerden faydalanabileceğiniz gibi doğal ürünlerden de destek alabilirsiniz.



İŞTE YEDİKÇE GÜZELLEŞTİREN MUCİZE GIDALAR...



CEVİZ

Çinko cilt sağlığı ve özellikle akne problemi olanlar için önemli bir besin. Akne çoğu zaman çinko eksikliğinin göstergesidir. Çinko, cildin yağ üretimini ve akne üreten hormonları kontrol eder. Aknelerden korunmak ve hücre yenilenmesi için ceviz tüketilmelidir .Ceviz cilt dışında aynı zamanda saç sağlığı için de faydalıdır. Ceviz, kan damarlarını genişleterek kan dolaşımını hızlandırır ve daha çok kan ile beslenen saç kökleri ise daha güçlü olarak dökülmeye karşı direnç kazanır.



HAVUÇ

İçerisinde bolca A vitamini bulunan havucun, göz sağlığına iyi geldiği gibi cilde de faydaları saymakla bitmez. Ciltte bulunan ölü hücreleri onarır ve daha sağlıklı bir cilt olmasını sağlar.



SOMON

Omega 3 asidi ve D vitamini bakımından çok zengin olan somon balığı, akne ve kırışıklıkların giderilmesinde aktif rol oynar. Ciltte stres ya da gerginliğe bağlı olarak gelişen lekelenmelerle savaşır. Cildi nemlendirirken, saçlar için de faydalıdır.



ARMUT

İçeriğindeki yüksek miktarda C vitamini ile cildi sıkılaştırır, cildin pürüzsüz ve canlı görünmesini sağlar.



YUMURTA

Kalsiyum emilimini geliştiren, ciltte hücre gelişimini sağlayan, cildi nemlendiren ve besleyen D vitamini yumurta sarısında mevcuttur. Her gün 1 yumurta tüketmek cilt sağlığı açısından da gereklidir.



BALKABAĞI

Yüzde 90'ı su olan balkabağında potasyum, magnezyum, çinko, kalsiyum, fosfor ve demir gibi çok önemli mineraller bulunuyor. Ayrıca A vitamini açısından zengin balkabağı, retinoidler sayesinde de sivilce, iltihap ve diğer cilt problemlerinin iyileşmesine yardımcı oluyor.



NAR

Severek tükettiğiniz narın cilde de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bundan sonra daha da sık tüketebilirsiniz. Ciltte yeni hücre oluşumunu sağlayan nar, tatlılara ve salatalara da çok yakışıyor.



BİTTER ÇİKOLATA

Bitter çikolatanın kakao yüzdesi ne kadar yüksek ise faydası da o kadar fazla oluyor. Yapılan klinik çalışmalar, kakonun cildi daha yumuşak ve nemli tutmaya yardımcı olduğunu gösteriyor ancak şeker oranı düşük çikolatayı seçmeyi ihmal etmeyin ve günlük tüketim miktarı olarak 20 gram (yani 2 küçük kare) çikolatayı aşmayın.



AVOKADO

İçerisindeki E vitamini ve sağlıklı yağlar sayesinde cildi nemlendiren avokado, C vitamini sayesinde de cildin elastik yapısını koruyor. Antioksidan kapasitesi yüksek bu vitaminler deri hücrelerindeki DNA hasarını da azaltabiliyor. Serbest radikallere karşı savaşarak ciltteki zararlı etkilerini azaltmaya yardımcı oluyor.