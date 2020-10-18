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Haberler Pazar Dan Brown ilk sesli ve resimli çocuk kitabıyla canlı yayında

ilk sesli ve resimli çocuk kitabıyla canlı yayında

Dan Brown ilk sesli ve resimli çocuk kitabıyla canlı yayında
Giriş Tarihi: 18.10.2020

"Da Vinci Şifresi", "Melekler ve Şeytanlar", "Cehennem" gibi kitaplarıyla bütün dünyada büyük yankı uyandıran Dan Brown'ın ilk resimli ve sesli çocuk kitabı Hayvanlar Senfonisi, Eylül ayı itibariyle kitapçılardaki yerini aldı. Yeni kitabı ile çok satanlar listesine üst sıralardan giren usta yazar, canlı yayında D&R'ın konuğu oluyor. 21 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'de @dr_dunyasi Instagram hesabından gerçekleşecek canlı yayında Brown, Ece Vahapoğlu ile keyifli bir sohbet gerçekleştirecek. Yeni kitabı hakkında Ece Vahapoğlu'yla video konferans aracılığıyla röportaj yapacak Brown, kitabı hakkında bilinmeyenleri paylaşırken, okurlardan sıklıkla gelen soruları da yanıtlayacak.

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