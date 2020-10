“Kadın işi erkek işi diye bir şey yok!”

Aydın'da yaşayan Mübeccel Sinem Elbir, çocukluk yıllarından itibaren dolap imalathanesi işi yapan babası Mustafa Elbir'in yanında çalışmaya başladı. Okuldan kalan zamanlarda çok sevdiği sanayide vakit geçiren 24 yaşındaki Mübeccel Sinem Elbir, lise eğitimini tamamladıktan sonra Akdeniz Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü'nü kazandı. Üniversiteyi 2016 yılında başarıyla tamamlayan Elbir, yıllardır çalıştığı sanayide kendi işini kurmaya karar verdi. Kapı imalathanesi üzerine dükkan açmak isteyen Elbir, KOSGEB'e başvurdu. KOSGEB'ten 110 bin hibe desteği kazanan Elbir, Efeler ilçesindeki Aydın 3. Sanayi Sitesi'nde dükkan açarak kendi işinin patronu oldu.

"HEDEFİM FABRİKA"

Geçen yıl Mayıs ayında açtığı dükkanında önlüğünü giyip tezgah başına geçen Elbir, kapı kesimi, kasa ebatlama ve zımpara işlemi yaparak ekmeğini adeta taştan çıkarıyor. Dükkanına gelen ürünleri yanında çalıştırdığı üç elemanıyla indiren Elbir, kullandığı forkliftle kapıları taşıyor. Hedefinin işlerini büyüterek fabrika açmak olduğunu belirten Elbir, "Çocukluk dönemlerimden itibaren sanayide babamın yanında çalıştım. Okuldan kalan zamanda ve yaz sezonlarında hep sanayide çalışarak vakit geçirdim. Sanayide olmaktan büyük keyif alıyorum. Hayalim, sanayide kendi işimi kurmaktı. Babamın mesleki tecrübesi ve KOSGEB'ten aldığım destekle bu hayalime kavuştum. Dükkanımda üç kişiye istihdam sağlıyorum. Bundan sonraki hedefim, montaj ve boyama işlemini yapabileceğim bir fabrika açmak. Açacağım bu fabrikada kadınlara iş imkanı sağlayacağım. Bu hedefe de ulaşacağıma inanıyorum" diye konuştu.

ERKEĞİ KADINI OLMAZ

Çalışma azmiyle takdir toplayan Elbir, "Dükkan açmayı düşündüğümde, çevremdeki bazı kişiler 'yapamazsın' dediler. Ancak ben söylenenlere aldırış etmeden ailemden aldığım destekle dükkanı açtım. Dükkanıma gelen müşteriler, beni gördüklerinde şaşırıyor. 'Bu kapıları siz mi yapıyorsunuz' diyorlar. Sonra beni tebrik ediyorlar. Normalde bu iş, erkeklerin yapacağı bir iş ama benim düşüncem hiçbir iş erkekkadın diye ayrılmamalı. Yaptığım iş zor, ancak ben halimden memnunum ve severek çalışıyorum. Sanayide herkes benim ağabeyim gibi. Bana her zaman destek oluyorlar. Pandemi döneminde işlerim aksayacak diye endişe ettim ancak benim işlerim daha da arttı. Şu anda işleri yetişemiyorum" diye konuştu. Tüm kadınları ekonomik hayata adım atmaya davet eden Elbir, "Türk kadını, her işi başarıyla yapabilecek bir potansiyele sahip. Yeter ki kendilerine inansın ve güvensinler. Hayalleri olan kendi işlerini kurarak hem aile hem de kent ekonomisine katkı sağlasınlar" dedi.

20 BİN KİLOMETRE

Kızının başarısından dolayı çok mutlu olduğunu belirten baba Mustafa Elbir, "Kızımla gurur duyuyorum. Her zaman onun yanında olacağım. Kızım azimli birisi. Hedeflediği tüm başarıları elde edeceğinden kuşkum yok" şeklinde konuştu. Girişimcilik başarısının yanı sıra Elbir, motosiklet tutkusuyla da dikkat çekiyor. Her sabah iş yerine motosikletiyle gelen Elbir, "Motosiklet benim için bir tutku. İlk kez 13 yaşında motosiklet kullanmaya başladım. O yıllardan itibaren motosiklet kullanmaya devam ediyorum. Her yere motosikletimle gidiyorum. Yılda 20 bin kilometre yapıyorum. Motosiklet, benim için bir yaşam tarzı. Motosiklet tutkumdan asla vazgeçmeyeceğim. Mesleğimi yaparken nasıl mutlu oluyorsam, motosiklet kullanmaktan da büyük keyif alıyorum" dedi.

HAYVAN SEVGİSİYLE

Hayvanları da çok sevdiğini kaydeden Elbir, "Hayvanlara olan sevgimden dolayı Anadolu Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü'nde okuyorum. Mesai bitiminde aldığım mamaları sokak hayvanlarına götürüyorum. Hayvanların yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için ömrüm boyunca çaba harcayacağım. Tüm vatandaşlarımızı da hayvanları korumaya ve sahip çıkmaya davet ediyorum" diye konuştu.

MEHMET KAVAS