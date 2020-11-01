Zeytinyağı, Süt ve süt ürünleri gibi 12 coğrafi işaretli ürünü ile tarihten gelen birikimini günümüze taşıyan Balıkesir köklü bir peynir geçmişine sahiptir. 50 Peynirli şehir Balıkesir'in yerel peynirlerinin ulusal ve uluslararası değere dönüşmesini ağlayacak markalaşma çalışmalarının çalışmasının yapılması gerekir. Kendine özgü güzellikler barındıran Ayvalık, doğası mimarisi yemek kültürü coğrafi işaretli zeytinyağı ile bir markadır. Özellikle yemek kültürüyle öne çıkan Ayvalık, eşsiz Ege mutfağının da öne çıkan bir temsilcisi. Bunda Türkiye'de üretilen en kaliteli zeytinyağının, taptaze ve çeşitli ürünleri ile balık bolluğunun, yetişen çok çeşitli yöresel otların, peynir çeşitlerinin, Türk ve Yunan kültürel etkileşiminin ve elbette usta ellerin payı var.

BİR AİLE İŞLETMESİ

Balıkesir'in Ayvalık ve Cunda'nın en önemli peynir markalarından en önemlilerinden birisi de Kesebir Mandıra'dır. Ayvalık Cunda Adası'nda İsmail Kesebi, Kesebir Mandıra'nın kurucusu ve işletmecisi. İsmail Kesebir, "Oğlum, eşim ve arkadaşımızla birlikte aile işletmesiyiz. Kuruluş tarihimiz 1979 yılında kasaplıkla başladı. 1991 yılında süt ürünlerine geçişle devam ediyor. O yıldan beri imalat ve satışla devam ediyoruz. Tek yerimiz var Cunda Adası. Başka şubemiz yok. Satışı da ve üretimi de burada yapıyoruz. Biz Ayvalık'ta süt ve süt ürünlerinde bir markayız. Bizi marka yapan sebep ve tercih edilmemiz ürünlerimizin kalitesi ve kendi imalatımız oluşudur. Hem imalat hem satışlarda müşteri diyaloğu gibi her süreçte biz olduğumuz için tercih ediliyoruz" diye konuştu.

PEK ÇOK ÇEŞİT VAR

Kesebir sözlerine şöyle devam etti: Ben bu işi 81 yaşındaki bir mandıracı büyüğümden öğrendim. Tamamen çoğu ürünler Bulgar usülü el yapımı yapılıyordu. Fabrikasyon değildi. Şu anda da bazı ürünleri makineyle yapıyoruz. Geri kalan kalıplama, hamurun olgunlaşması gibi her şey benim elimden çıkıyor. Sadece peynir ve klasik yoğurt üzerine imalat yapıyoruz. 10-11 çeşit saganaki peyniri üretiyoruz. Klasik beyaz peynir, ezine tipi beyaz peynir, kaşar peynirleri, teneke tulum çeşitleri, sepet peynirleri gibi yöresel peynirlerini üretiyoruz.