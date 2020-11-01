Ayvalık turizmde marka

Türkiye'de en çok zeytin ağacının bulunduğu ilçelerden olan Ayvalık'ta zeytin hasadı heyecanı sürüyor. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Yeni Asır'a sezonla ilgili değerlendirmede bulundu. Özellikle Ayvalık'ta zeytinyağının turizme çok önemli katkılar sağladığını belirten Başkan Ergin, "Ayvalık'ta zeytinyağı turizme çok önemli katkılar sağlıyor. Ayvalık'ın yıllardır geçim kaynağı turizm mi, zeytinyağı mı, hep tartışılır. Ancak, zeytinyağı ve turizm iç içe geçmiş bir bütün oluşturmuş. 22 adası, tabiat parkı, mezesi, balığı, otu, zeytinyağı ve turizm hepsi bir arada; Ayvalık marka oldu. Ayvalık markasını kullanarak, Ayvalık adı altında turizmden gelir sağlıyorsak, otellerimiz, pansiyonlarımız lokantalarımız, restoranlarımız Ayvalık zeytinyağını muhakkak kullanmalı" dedi.

ANIT ZEYTİN AĞAÇLARI

Ayvalık'ta yapılan son sayımlarda 81 adet dört yüz yaşında, 2 adet de 1100 yaşında zeytin ağacı belirlendiğini söyleyen Mesut Ergin, "Bu güzergahta yeni bir yürüyüş rotası oluşturmayı planlıyoruz. Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin sağlıklı bir şekilde tatil yapabilmelerini sağlamak için elimizden gelen her türlü katkıyı koymaya çalışıyoruz. Ayvalık'a gelen konuklarımız 5 gün içinde ada turu yapar, Sarımsaklı plajlarında yüzüp kumların keyfini çıkarır. Ama kentimizde tatil bununla da bitmiyor. Ayvalık bir mübadil kent, Midilli ve Girit'ten gelenler kendi kültürlerini de taşımışlar, bu kültürleri gelen misafirlerimiz ile paylaşmak istiyoruz. Ayvalık ekonomisini bu şekilde büyüteceğiz" diye konuştu.

FESTİVALSİZ HASAT

Bu yıl pandemi nedeniyle uluslar arası zeytin hasat festivalinin yapılamadığını söyleyen Ergin, "Hasatın başladığı bu günlerde sembolik da olsa omzumuzda poşu, elimizde sepet, 400 yaşın üzerindeki ağaçlardan zeytin topladık" dedi. Avrupa Birliği tarafından tescillenmek üzere başvuru yapan yüzlerce ürün arasından ilk 20'ye girebilen ilk ve tek zeytinyağı Ayvalık zeytinyağı olduğunu anlatan Ergin sözlerini şöyle bitirdi: Bu da gösteriyor ki; dünyanın en kaliteli ve lezzetli zeytinyağı Ayvalık'ta üretiliyor."

TOLGA TEKİN/ SEZER ALTAN