Cunda’nın tarihi simgesi

NİSİ Otel Ayvalık'ın en özel mistik adası Cunda'nın en eski tarihi butik otellerinden birisidir. Ayvalık ve Cunda'nın ilk kurulan 6. otelidir. Ayvalık ve Cunda'nın turizminin, otel kültürünün gelişmesinde ve marka değerinin yükselmesinde çok büyük katkısı vardır. Bu gelişmede hiç kuşkusuz Nisi Otel'i yoktan var eden pozitif enerjisi hayata bakışı üretkenliği ile herkesin sevgisini kazanan girişimci yatırımcı iş insani Fatma Ayaz nam-ı diğer Ayvalık'ın Fatoş ablasının rolü büyüktür. Nisi'yi anlatmaya kelimeler yetmez, gidip yaşanılması gerekir. Otelin içerisinde çok özel bir dekorasyon bir dinginlik güzellik huzur söz konusu. Aynı şekilde bahçede çok güzel harika bir şölen ve keyif ortamı mevcut. Yaz kış bahçesi bakımlı. Kışın ayrı çiçekler, begonviller, Arapyasemini, 400 yıllık zeytin bonzailer, 100 yıllık ağaçlar ve petunyalarla çok özel farklı bir bahçe düzenlemesi dizayn edilmiş.