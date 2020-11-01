Türkiye’nin milli bellekleri

İmparatorluğun son dönemlerinde art arda yaşanan savaşlar, isyanlar, yangınlar kütüphanelere zarar vermeye başlayınca II. Abdülhamit kültürel mirasımızın kaybolmaması için birtakım önlemler almaya karar verdi. Kurumsal kütüphaneler böyle kuruldu



BEYAZIT DEVLET KÜTÜPHANESİ / İSTANBUL

1884 yılında Kütüphane-i Umumi-i Osmani adıyla hizmet vermeye başlayan Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Türkiye'nin ilk kurumsal kütüphanesi. Bu kütüphane aynı zamanda Türkiye'nin en eski kütüphaneleri arasında yer alıyor. 1934 yılında Atatürk'ün isteğiyle çıkarılan "Basma Yazıları Toplama ve Derleme" kanunu ile kütüphanenin kaynaklarında kayda değer bir artış yaşandı. Artık Türkiye'de basılan her türlü yayının bir nüshası bu kütüphaneye getirilmek zorunda. Günümüzde bir milyonun üzerinde dokümanı ile tarihçilerin vazgeçilmez durağı.



ATATÜRK KİTAPLIĞI / İSTANBUL

Atatürk Kitaplığı, 1924 yılında Osman Nuri Ergin'in olağanüstü çabalarıyla İstanbul Şehremaneti (belediye) bünyesinde kuruldu. Kütüphane koleksiyonları ilk yıllarda Şişli Atatürk Evi ve Beyazıt Medresesi'nde toplandı. 1960'lı yıllara gelindiğinde Atatürk Kitaplığı'na ait belgeler, ne medreseye ne de belediyenin tahsis ettiği yerlere sığmıyordu. 1973'de Cumhuriyetin 50. yılında günümüzde kütüphanenin hala hizmet verdiği yeni binasının yapımına başlandı. Kütüphanede, yazma eserler, yerli yabancı gazeteler, kartpostallar, fotoğraf albümleri, haritalar, taşbaskı kitaplar ve kişi evrakları gibi pek çok nadir eser bulunuyor.



İNEBEY YAZMA ESERLER KÜTÜPHANESİ / BURSA

Yıldırım Beyazıt döneminde yaptırılan İnebey Medresesi'nde hizmet veriyor. Medresenin üst katında bulunan kütüphane odası, Osmanlı İmparatorluğu'nun bilinen ilk büyük kütüphanesi. Kütüphane koleksiyonu çoğunlukla Osmanlıca ve Farsça eserlerden oluşuyor. Bu eserlerin tamamı dijital ortama aktarılmış durumda. Üye olmadan talep ettiğiniz tüm belgelerin dijital kopyalarını buradan temin edebiliyorsunuz.



MİLLİ KÜTÜPHANE / IZMİR

Türkiye'nin en eski kütüphaneleri söz konusu olduğunda akla gelen ilk yerlerden biri hiç kuşkusuz İzmir Milli Kütüphanesi. Kütüphane-i Milli adıyla hizmet vermeyen başlayan kurum, Türkiye'de özel girişimle kurulan ilk büyük kütüphane olma özelliği taşıyor. "Derleme Eserler Kanunu" ile burası Türkiye'nin en büyük tarih hafızası oldu.



SÜLEYMANİYE YAZMA ESERLER KÜTÜPHANESİ /İSTANBUL

Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi'nin resmi olarak kütüphane kimliği kazanması 1918 yılında gerçekleşti. Süleymaniye Küllliyesi'nin iki medresesinin kitaplık haline getirilmesiyle pek çok hayırsever buraya binlerce belge bağışında bulunmaya başladı. Bu nedenle Türk İslam kültürünün Arap harfleriyle yazılmış en temel ve en nadir belgeleri bu kütüphanede bulunuyor. Aynı zamanda minyatür, hat ve ebru gibi geleneksel Osmanlı sanatının en güzel örneklerini burada bulmak mümkün.



MİLLİ KÜTÜPHANE / ANKARA

4 milyonu aşkın dokümanıyla Türkiye'nin en büyük arşivine sahip olan Milli Kütüphane, 1948 yılında ulusal kültür araştırmalarını mümkün kılmak amacıyla kuruldu. Bugün Ankara İl Halk Kütüphanesi olarak kullanılan binada hizmet vermeye başlayan kurum, 1950 yılında tüzel bir kimlik kazandı. Türkiye'de basılan her türlü dokümanın bu binaya ulaştırılması, bağış yoluyla gelen eserler, satın alınan kitap ve belgeler derken binanın kapasitesi bu belgeleri barındırmaya yetmedi. Türkiye'nin en eski kütüphaneleri arasında yer alan Milli Kütüphane, 1983 yılında, bugün hala hizmet Çankaya'daki yeni binasına devlet töreniyle taşındı.



KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI / İSTANBUL

Türkiye'de kadın tarihi kaynaklarının korunduğu ilk ve tek kurum olan Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, 1990 yılında tüzel bir kişilik kazandı. Kütüphane bugün faaliyetlerini devam ettirdiği Haliç semtindeki tarihi binada hizmet vermeye başladı. Kütüphane, Osmanlı İmparatorluğu'nun en eski tarihlerinden günümüze kadar kadına dair pek çok belgeyi bünyesinde barındırmayı başardı. Mektuplardan afişlere, gazete küpürlerinden sanat eserlerine kadar kadının var olduğu bütün bilgi kaynaklarını bu kütüphanede bulabilmeniz mümkün.