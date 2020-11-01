Yaşanmışlıkların izinde adanın tam kalbinde

SONBAHARIN yaşandığı bu günlerde Ayvalık'ı Cunda'yı yaşamak o mistik havayı tarihi dokuyu solumak, zeytinyağının erken hasatının kokusunu almak tatmak isteyenlerin adresi Cunda Kapya Otel. Geçen yıl restorasyon sürecinden geçen 23 odalı otelin ismi sahibi İbrahim Sakallı'nın atalarının dedelerinin Midilli'den göç ettiği köyün adı. Otelin odalarının isimleri Midilli adasındaki diğer Türk köylerinin isimleri. Neoklasik mimarinin modernize bir yorumu olan Kapya Cunda'nın her detayında mübadele ruhunu ve Türk misafirperverliğini hissediyorsunuz... Kapya Cunda 4 mevsim hizmet vermektedir... Cunda'nın kalbinde yaşanmışlıkların izinde tarih kokan bir o kadar özel bir mimari ile tasarlanmış otel, Orhan Pamuk, Arif Damar gibi şair yazar ve akademisyenlerin de tercihleri arasında.