Zeytinyağının tarihi markası: Selme

Zeytinyağı denince ilk akla gelen bölgelerden birisi ve en önemlisi "Ayvalık" zeytin ve zeytinyağında marka olmuştur. Ayvalık'ın en önemli zeytinyağı markalarından birisi ise Selme Zeytinyağları... Zeytin hasatının başladığı bugünlerde daha çok yurt içi ağırlıklı çalışan Selme markasının hikayesini tarihini ve kuruluş hikayesini şu şekilde değerlendiren Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kantarcı, "Selme markası babam 1948 yılında vefat ettikten sonra biz bu işi yapıyoruz. Babamdan sonra biz Selme'yi kurduk. İki tane kızımın adını verdim Selin ve Melis. 2007 yılında uluslar arası zeytinyağı konseyine bakarak uluslar arası zeytin ve zeytinyağı konseyini kurduk. İlk konseyi kuranlar biz olduk. İlk adımı atanlar biziz bu mücadelede bize TARİŞ, Kristal ve Marmara Birlik gibi kuruluşlar büyük destek verdi"



BABADAN OĞULA MİRAS

Selim Kantarcı... İstemeden zeytinci oldu ama bu zorunluluk ona güzel bir hayatın kapılarını açtı. Babasının ölümcül bir hastalığın pençesine düşmesi üzerine Fransa'daki okulunu bırakıp Ayvalık'a mecburi dönüş yapan Selim Kantarcı, zeytini, zeytinyağını çok sevdi. Günde yüzlerce yudum zeytinyağı tadarak, Türkiye'nin en iyi zeytin ve zeytinyağı eksperi oldu. Babasının kurduğu Selme Zeytinciliği teknolojiyi ve ticari bilgisini de kullanarak geliştirmekle kalmadı, Uluslararası Zeytinyağı Konseyi'ne büyük katkıları ile tanınan Ömer Faruk Kantarcı'nın hayalini gerçekleştirdi. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi'nin kurulmasına öncülük etti.



5 BİN 300 DÖNÜM

Konseyin yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra Selme Zeytin ve Zeytinyağlarının sahibi, Kristal Zeytinyağları Körfez Bölgesi Temsilcisi, konusunda akla gelen ilk uzmanlardan olan Selim Kantarcı, "Babam Ömer Faruk Kantarcı. Uluslararası Zeytinyağı Konseyi'nde hakem heyetindeydi ve bilirkişiydi. 1948 yılından sonra babam Ömer Faruk Kantarcı, 1972 yılında kaybettik. Babam 15 yıl Ayvalık Ticaret Odası Başkanlığı yaptı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği konseyindeydi. Kristal yağları ile ilişkilere başladık. Babamdan sonra beni elimden tuttular. Bizi yetiştirdiler. Uzun yıllar mal tedariğinde bulunduk ve bunu prim ve komisyon karşılığında yapıyorduk. Biz Selme olarak şu anda ihracat yapmıyoruz. Yurt içi pazara ürün veriyoruz. Sofralık zeytin ve zeytinyağı veriyoruz. Zeytin işleme tesisimiz de var. Kristal'in fabrikasının da işleten benim. İstanbul ve İzmir'de büyük firmalara veriyoruz. Şu anda 5 bin ağaç 300 dönüm zeytinlik arazimiz var" dedi.