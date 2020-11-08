Burcu Ilgın soruyor Önder Karaaslan ve Osman Tan yanıtlıyor

FRANSIZ ASKISI NEDİR?

Temel olarak ameliyatsız bir yüz askılama-yüz germe işlemidir. Genellikle iç malzemesi polyester, dış tabakası silikon kaplı esnek (dinamik) ipler ile yapılan yüzün arzu edilen kısmının derisini germe yöntemidir. Fransa'da geliştirilip popülarite kazandığından bu ülke ismi ile anılır olmuştur.

KİMLER FRANSIZ ASKISI İÇİN UYGUN ADAYLARDIR?

Basit dolgu-botoks enjeksiyon yöntemlerinden fayda görmeyen, ancak yüz germe ameliyatı da istemeyen ya da bu tür cerrahi işlemler için yaşı genç olan hastalar Fransız askısı için uygun adaylardır. Bu hastaların çok aşırı deri bolluğu/fazlalığı yoktur, yüzlerindeki kırışıklıklar ve belirgin anatomik sarkma hatları, yerçekimi vektörünün aksi yönünde yukarı doğru yeniden konumlandırılır, gerilir, sıkılaştırılır. Yüzdeki yaşlanma etkileri düzeltilmez ancak çok etkili bir biçimde maskelenir, genç gösterilir.



YÜZ GERME Mİ FRANSIZ ASKISI MI?

İki tedavi metodunun da birbirlerine göre avantaj ve dezavantajları vardır. Yüz-boyun germe prosedürleri daha etkin daha uzun süreli sonuçlar sağlarken anestezi altında gerçekleştirilebilir girişimsel ameliyat işlemleridir. Oysa Fransız askı yöntemi nispeten daha az kalıcılığı olan ama lokal anestezi ile ayaktan gerçekleştirilebilen basit bir ofis prosedürü olduğundan sıklıkla tercih edilmektedir.



FRANSIZ ASKISI NERELERE UYGULANABİLİR?

Yüz ve boyun bölgelerindeki sarkma, kırışıklık gözlenen her bölge askılama metodları için hedef bölge olabilir. Sıklıkla, yanak, elmacık kemikleri gibi oval kısımlar, göz çevreleri, gıdı, çene sarkmaları, boyun sarkmaları Fransız askısı ile iyileştirilebilir. Bunu yanı sıra bu dinamik askılama yöntemi ile kaş kaldırma veya çekik (badem) göz estetiği de sıklıkla yapılabilmektedir.

FRANSIZ ASKI TEKNİĞİNİN KALICILIĞI NE KADARDIR?

Diğer emilebilir iplerden farklı olan Fransız askılamada kullanılan dinamik iplerin kalıcılığı kişiden kişiye göre değişmekle birlikte 3-5 yıl arasındadır. Tekrarlanabilir bir prosedür olması da bir diğer avantajıdır.