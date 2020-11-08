Kan grubunuz tehlikeyi haber veriyor

Doç. Dr. Sezer, mide kanseri görülme oranının kan grubu 'A' olan insanlarda daha sık görüldüğünü ifade etti. Midenin iç yüzünü döşeyen zar tabakasından (mukoza) kaynaklanan mide kanserinde erken teşhisin önemine değinen Genel Cerrah Uzmanı Doç.Dr. Taylan Özgür Sezer, "Mide kanseri, bazen hiçbir belirti vermeden, sinsice ilerleyebilir ve maalesef tanıda geç kalındığında hasta cerrahi müdahale şansını kaybedebilir. Mide kanseri, tanısı geç koyulduğunda, karaciğer ve akciğere sıçrayan kötü bir kanser çeşididir. Bu kanser çeşidi, 50-70 yaşlar arasında erkeklerde, kadınlara oranla 2 kat daha sık görülür" dedi. Mide kanserinin genetik olmasının yanı sıra beslenme şekli, sigara ve alkolün de hastalığa davet çıkardığını anlatan Doç. Dr. Sezer, "Özellikle mangalda pişmiş et ve benzeri gıdalar, aşırı tuzlanmış ve salamura yapılmış sebzeler, işlenmiş gıdalar mide kanserinin oluşmasına zemin hazırlar. Taze sebze ve meyve tüketimini artırarak, yemeklerde tuzu daha az kullanarak, sigara ve alkolden uzak durarak ve mangalda pişen et ve benzeri gıdalardan uzak durarak hastalığı engelleyebiliriz" ifadelerine yer verdi.



'A' GRUBU DİKKAT

Mide kanseri görülme oranının kan grubu 'A' olan insanlarda daha sık görüldüğünü ifade eden Doç.Dr. Sezer, kötü beslenme alışkanlıkları ve zararlı maddelerin yanı sıra enfeksiyonların da mide kanserine yol açtığını belirtti. Doç. Dr. Sezer ayrıca, daha önce midesinin bir bölümü alınmış (Subtotal gastrektomi) hastalarda geriye kalan mide dokusunda da kanser gelişebileceğini ekledi.