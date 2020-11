Bir ressamdan daha fazlası

Fisun Peynircioğlu ismi size her ne kadar bir ressamı çağrıştırsa da, kendisi on parmağında on marifet olan bir sanatçı... Ressamlığın yanı sıra el sanatlarının her türü üzerinde üretimleri var... Rölyef, cam vitray, üç boyutlu katı çalışmaları... Ahşap, deri ve birçok aksesuar üzerine yaptığı dekorasyonları... İç ve dış mekanlarda, kendisinden istenen konseptlere göre hazırladığı tasarım ve dekorları... Ve son olarak İstanbul'da Sevinç Lüleci ile açtıkları ödüllü Cumhuriyet Sergisi'yle küratörlüğü de sırtlaması... Sevgili Fisun Peynircioğlu ile onu farklı kılan sanat yolculuğunu, projelerini ve beklentilerini konuştuk...



● RESME YETENEĞİNİZ OLDUĞUNU NE ZAMAN VE NASIL KEŞFETTİNİZ?

Ortaokul yıllarımda, karakalem çalışmalarıyla başladım. Orta sonda Balkan yarışmaları düzenlenmişti ve benim resmim Türkiye genelinde üçüncü seçildi. Resme olan tutkum böylece başlamış oldu. Aynı yıllarda yazarlık yeteneğimi de keşfetmiştim. Lise yıllarında da edebiyat ve resim alanındaki çalışmalarımı sürdürdüm. Lisedeyken özellikle resim çalışmalarım çok beğeniliyordu.



● LİSEDEN SONRA SANAT EĞİTİMİNE Mİ YÖNELDİNİZ?

Önce normal bir üniversite sınavına girdim ve Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü'nü kazandım. Ama işletme okurken de sürekli resim yapmayı ve kendimi geliştirmeyi sürdürdüm. Mezuniyetimden sonra özel sektörde çalıştım ama içimdeki sanat tutkusu ağır bastığı için Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi'nin sınavlarına girdim ve el sanatları bölümünü kazandım.



● EL SANATLARI BÖLÜMÜNDE OKUMAK HAYATINIZA NELER KATTI?

Bugün görsel sanatların birçok alanında eserler üretmem, el sanatları mezunu olmamdan kaynaklanıyor. Çünkü resme, objelere farklı perspektiflerle bakmamı, değişik alanlarda üretimler yapmamı sağladı. Sadece bir ressam değilim ben. Rölyef, cam vitray, deri rölyef, üç boyutlu katı çalışması, ahşap üzerine her tarz dekorasyon ve tasarım çalışmalarım var. Ayrıca dış ve iç mekan tasarımları yapıyorum. Abajurundan tutun, deri ve ahşap üzerine hayal edebileceğiniz her türlü tasarım çalışmalarına imza atıyorum.



● Açtığınız sergiler, katıldığınız yarışmalar oldu mu?

1999 yılında pebeo yarışmasında Türkiye birincisi oldum. Fakülteyi bitirdikten sonra sanatçılığın yanı sıra kültür sanat eğitmenliği yaptım. 8 yıl Ege Ordu Komutanlığı'na bağlı Narlıdere İstihkam Eğitim Merkez Komutanlığı'nda paşa hanımlarına, asker eşlerine eğitim verdim. Ev dekorasyonu ve tasarımları üzerine... Sehpa, abajur, rölyef tablolar, ayna, vitray... O dönemde askeriyede açtığımız sergi öylesine beğenildi ki aynısını dönemin Ege Ordu Komutanı'nın girişimleriyle Atatürk Kültür Merkezi'nde de açtık. Bunun dışında öğrencilerimle birlikte yaklaşık 50 karma sergim oldu, 5 de kişisel sergi açtım.



CUMHURİYET SERGİSİ

● BELLİ BİR TARZINIZ VAR MI RESİMLERİNİZDE, NE TÜR ESERLER ÜRETİYORSUNUZ?

Modern resimler de yapıyorum ama genelde Osmanlı tarzı figürler, motifler daha ön planda. El sanatlarında da Osmanlı armalarından çok tarz çalışmalarım var. Osmanlı tuğralarından deri, cam, sehpa üzerine rölyef çalışmalar... Bu tarz işler özellikle ilgilileri ve sanattan anlayanlar tarafından çok beğeniliyor. Çok özel bir kesim sizi sürekli izliyor ve takdir ediyor. Örneğin bütün sergilerime rahmetli Devlet Bakanı Işılay Saygın hanımefendi katılırdı. Yaptığım eserleri çok beğenir ve hayranlığını dile getirirdi...



● EN SON İSTANBUL'DA DÜZENLEDİĞİNİZ SERGİDEN BAHSEDER MİSİNİZ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, İstanbul'da Galeri Mavist'in sahibi Sevinç Lüleci hanımla birlikte bir Cumhuriyet sergisi açtık. İstanbul'da Bostancı Green Park Otel'de Türkiye'nin çok özel sanatçıları ve birçok saygın akademisyen sergiye eserleriyle katıldılar. Türkiye'de balmumunda tek olan Abdullah Tezener'in çalışması, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Kalamış Yazmaları baskı eseri burada sergilendi. Benim de Atatürk konulu üç boyutlu bir resmim sergide yer aldı. Aynı zamanda bu serginin küratörlüğünü de üstlendim. 29 Ekim sergimiz, en iyi sanatçıların eserlerine yer verdiğimiz için, İstanbul Sanat Grubu tarafından kentin en başarılı sergisi seçildi ve Sevinç Lüleci hanımefendiyle birlikte gecenin sonunda plaket aldık.



● KÜRATÖRLÜK NEDİR, HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİP OLMAYI GEREKTİRİYOR, BİZE ANLATIR MISINIZ?

Bir defa uzun yıllar sanatın içinde profesyonelleşmiş olmanız gerekiyor. Yeni okul bitirmiş ya da sanat hayatının başındaki bir kişi küratör olamaz. Hayatınızı sanata, resme adamış olmanız, resimden iyi anlamanız, seçtiğiniz bir tablonun sanatçının diğer eserleri arasındaki yerini, değerini ayırt edebilmeniz gerekiyor. Birçok serginin bir teması, kod adı oluyor. Amaç sanatçının buna uygun en iyi resimlerini seçmek ve sanatseverlere sunmak.



● ŞU ANDA DAHA ÇOK HANGİ ÇALIŞMALARA AĞIRLIK VERİYORSUN?

Yağlı boya tablolarımın dışında şu ara daha çok dekorasyon ve tasarım üzerine çalışıyorum. Mesela bir otelin düğün ya da kumda bir nikah töreni organizasyonu olduğunda bana teklif geliyor ve gidip onun tasarımını ve dekorasyonunu yapıyorum. Özel mekanların iç ve dış tasarımlarını, yerine göre duvar çalışmalarını veya istedikleri özel aksesuarları üzerinde çalışmalarım oluyor.



● SİZİN TELEVİZYONCULUK KARİYERİNİZ DE OLDU GEÇMİŞTE. BU ALANDA BİR PROJENİZ VAR MI?

Adana'da 6 yıl canlı olarak televizyonda program yaptım. Sabah haberleriyle başlamıştım, başarılı olunca benden kültür sanat ağırlıklı bir kadın programı yapmamı istediler. Bununla birlikte bir yıl boyunca yine canlı olarak yemek ve sohbet programı yaptım. Yazmak da en büyük tutkularımdan biri... Kültür sanat ve insan yaşamıyla ilgili sürekli anekdotlar kaleme alıyorum ve bunları bir kitaba dönüştürerek ileride açacağım kişisel sergimde sevdiklerime, dostlarıma dağıtmayı düşünüyorum. Bu arada İstanbul'dan bir televizyon programı teklifi aldık. Sevinç Lüleci ile birlikte 'Vizyon Sanat' adlı bir TV programı yapmayı düşünüyoruz. Ayrıca 2 ayrı dergiden kültür sanat yazıları yazmamızla ilgili gelen teklifler oldu. Bunları da değerlendiriyoruz.



GÜZEL SANATLAR KULÜBÜ

● BİR DE SOSYAL MEDYADA FAALİYETE GEÇİRDİĞİNİZ GÜZEL SANATLAR KULÜBÜ VAR...

Evet, ben bu kulübün editörü, moderatörü ve koordinatörüyüm. Amacımız ileride İstanbul, Ankara ve İzmir'de birer sanat enstitüsü kurmak. Çok çok değerli hocalarımız ve sanatçılarımız bu kulübün içinde. Şu anda pandemiden dolayı çalışmalarımızı sosyal medya üzerinden sergiliyoruz. Teship, minyatür, unutulmaya yüz tutmuş el sanatları, üç boyutlu çalımalar, yağlı boya tabloları, mimari tarzda eserler, yani görsel sanatların tamamını kapsayan bir yelpazede çok önemli sanatçıların yapıtlarını Güzel Sanatlar Kulübü'nde şimdilik sosyal medyadan sergiliyoruz. Çok da büyük ilgi görüyor burada sergilediğimiz yapıtlar. Ancak bir sanatçyla birlikteligim olabilir



● BU YOĞUNLUKTA ÖZEL HAYATINIZA NASIL ZAMAN AYIRABİLİYORSUNUZ?

Özel hayatım yok diyebilirim. Çünkü bir özel hayatım olsa, kendimi bu kadar işime veremezdim. Üretmek, çalışmak bir sanatçının hayat tarzıdır. Ama elbette aşksız, sevgisiz bir hayat da düşünülemez. O yüzden sanatçı ruhlu birinin ya da bir sanatçının hayatımda olması gerekiyor, beni anlayabilmesi için... Çünkü gecemiz gündüzümüz yok. Bir sergiye hazırlanırken sabahlara kadar çalışıyorum. Fazla özveri göstermek, çok çalışmak, sosyal olmak gerekiyor... Bunu da bir sanatçı hoş görebilir. Bu yüzden ancak bir sanatçı ya da sanatçı ruhlu birinin ruh eşim olabileceğini düşünüyorum.

BÜLENT GÜRLÜK