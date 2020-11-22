Konfor ve yaratıcılık ön planda olacak

Son yıllarda, ev dekorasyonu söz konusu olduğunda birçok stil trend oldu, ancak çoğu zaman tek istediğimizin, huzurlu ve rahat hissettiren bir ortam. Yaşadığımız mekanı konforlu ve çekici kılmak için sizi yansıtan stili bulmak o kadar da zor değil. Bu nedenle 2021 ev dekorasyonu, her odasında önceliği sizin konforunuza veren ama estetikten de taviz vermeyen yeniliklere kapılarını açıyor.



DOĞALLIĞI EVİNİZE TAŞIYIN

eni yılda, içerisinde rahat hissedeceğiniz, sade, düz ve yalın çizgilere sahip stiller ön planda olacak. Ahşabın, mermerin, denizin doğallığı evinize geliyor. Deniz vurgusu yapan mavi tonlarının yanı sıra, krem ve pastel renklerin hakim olacağı 2021, size dingin bir ortam ve yenilenme fırsatı sunuyor.





KESKİN HATLARIN ÇEKİCİLİĞİ

Doğallığın yanı sıra, geometrik şekiller vazgeçilmez parçalar haline gelecek. Dikdörtgen, kare gibi keskin mobilyalar ve yuvarlak objeler dekorasyon modasının temelini oluşturuyor. Ayrıca, yuvarlak hatlı mobilyalar, aynalar veya geometrik şekillere sahip objeler evinize sofistike bir hava katacak.



METALİN IŞILTISINA DEVAM

2021 yılında iddialı metal detaylar da popülaritesini koruyacak. Rose metal ve altın ışıltısını birçok tasarımda ve tamamlayıcı ürünlerde görmeye deva edeceğiz.

MELİH DEMİRTAŞ