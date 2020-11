Mimar Sinan’ın deprem sütunları yüzyıllardır dönüyor

Gelişen teknoloji, yönetmelikler depremlerde ölümleri engellemiyor. Herkesin aklına da depremlerde 20-30 yıllık binalar çökerken tarihi yapıların neden ayakta kaldığı geliyor. Manisa'da tarihi yapıların depremselliğini inceleyen MCBÜ İnşaat Mühendisliği Yapı Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Demir de, Mimar Sinan dehasına ihtiyaç olduğunu söylüyor. Mimar Sinan'ın 435 yıllık eseri Muradiye Cami'ndeki deprem sütunlarına dikkat çeken Doç. Dr. Demir, deprem sütunlarının yüzyıllardır döndüğünü ve o dönemde dahi alüvyon zeminlere, fay hatlarının geçtiği bölgelere tarihi binaların yapılmadığını ifade ediyor.

BİR DEHANIN ÜRÜNÜ

Doç. Dr. Ali Demir özellikle Mimar Sinan'ın Ege Bölgesi'ndeki tek eseri olan Muradiye Camini de örnek vererek, "O dönemlerde yapının ana merkezine ağırlık merkezine kubbeyi yerleştiriyorlar. O sistemi taşıyan altta kemerlerle fil ayaklarına taşıttırıyor. Burada çok ciddi bir ayrıntı var, sistemin hiçbir noktasında çekme kuvveti oluşturmuyor, her noktada basınç oluşturuyor. Dolayısıyla taşların, kolonların, fil ayaklarının veya kubbenin ayrılmasını sağlayacak bir gerilme oluşmuyor" dedi. Muradiye Cami'nde bulunan deprem sütunlarının yapıda hasar olup olmadığını gösterdiğini ifade eden Doç. Dr. Demir, "Yapıda herhangi bir sorun olduğunda basınçla yapı oturduğunda mihrabın her iki yanına yerleştirilen deprem sütunları sıkışacak ve dönmeyecek. Şu an halihazırda deprem sütunları rahatlıkla dönüyor" diye konuştu.

NERMİN UÇTU