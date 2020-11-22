Virüsten kaçan Göcek’e sıgınıyor

Güney Ege Bölgesi'nin en popüler turizm merkezlerinden Göcek'te, deniz turizmi hareketliliği sürüyor. Pandemi sürecinde izole tatil geçirmek isteyenlerin vazgeçilmez adreslerinden biri de Göcek'in eşsiz koyları oldu. Yeşille mavinin buluştuğu koylarda mega yat hareketliliği devam ediyor. Salgın dolayısıyla kalabalıktan uzakta sessizlik ve huzuru arayanlar kendilerine ait veya kiraladıkları lüks yatlarda doğayla iç içe tatil imkânı buluyor.

2 BİN TANE YAT VAR

Toplam kapasitesi bin 200 olan 6 marinanın bulunduğu Göcek'te, açıkta demirleyen yatlarla birlikte sayı 2 bini aşıyor. Dalaman Havalimanı'na yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Göcek, yerli ve yabancı yat sahiplerinin favori noktası olarak biliniyor. Göcek Mavi Yeşil Deniz Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı ve aynı zamanda İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Üyesi Ali Salgıncı, tatilcilerin teknede ve koylarda tatil yapmayı daha çok tercih ettiklerini belirterek, "Gerekli önlemleri aldıktan sonra koylarda ve teknede tatil yapmayı daha az riskli olarak düşünüyorlar. Bu nedenle geçen yıla göre bu sene özellikle tekneyle tatil yapmak daha revaçta oldu" dedi.

ADEM ÜLKER