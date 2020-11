Evinizin sessiz canlılarına özel bakım

ATATÜRK ÇİÇEĞİ

Atatürk çiçeği kırmızı, turuncu ve pembe tonunda olan yaprakları ile yılbaşı dönemlerinde dekorasyon olarak da özellikle tercih edilen bir çiçektir. Yaprakları ile pek çok kişinin gözde çiçeği olan Atatürk Çiçeği sıcak ortamları seven bir türdür. Bu nedenle öncelikle konumlandırmada ışık alacak olan, ancak kesinlikle soğuk ile teması olmayacak bir şekilde yerleştirilmelidir. Örneğin pencere pervazı Atatürk çiçeğinin rüzgâr veya soğuğa maruz kalmasına sebep olacağı için uygun değildir. Atatürk çiçeğinin yapraklarının solmaması veya daha uzun süre canlı kalması için düzenli ancak orta seviyede sulanmalıdır.





ALOE VERA

Şifalı bitkiler arasında bulunan aloe vera, ev içinde yetiştirmek için ideal bir bitkidir. Güçlü güneş ışığını seven aloe verayı güneşli bir ortama yerleştirebilirsiniz. Bununla beraber sıklıkla sulamanıza gerek olmayan bir bitkidir.



KARANFİL

Hemen hemen her toprakta yetişebilen karanfil, en sağlıklı şekilde açık havada gelişim gösterir. Ancak ev içinde yetiştirmeyi düşünüyorsanız güneşe maruz kalacak bir konuma yerleştirmelisiniz. Suyu fazla sevmeyen karanfili toprak kuruyana dek sadece spreyle çiçeklerine doğru sulamanız yeterli olacaktır.



BENJAMİN

AYDINLIK mekanları seven Benjamin bitkisi evlerde en çok tercih edilen türlerden biridir. Bununla beraber yerinin değiştirilmesinden çok hoşlanmaz ve kendini uyarlayamayabilir. O yüzden Benjamin çiçeğini eve getirdiğinde güzel bir konum belirlemeli ve zorunda kalmadıkça yerini değiştirmememlesin. Hava akımlarından kolayca etkilenen Benjamin çiçeği için mineral desteği düşünebilirsiniz.



LAVANTA

İkonik rengi ve yoğun kokusuyla bir dekorasyon çiçeği olarak bilinen lavanta için en önemli şey aldığı güneş ışığı seviyesidir. Evin en güneş alan yerine konumlandırırsanız harika bir koku durağı oluşturmuş olacaksınız. Soğuk havalara dirençsiz bu çiçeğin bulunduğu ortamın 12 derece altına düşmemesine özen göstermelisin. Toprak ayırt etmeyen bu çiçeği sık sulamanıza gerek



BONSAİ

Minyatür ağaç görünümüyle bonsai bitkisi popüler dekorasyon çiçekleri arasında. Resmen küçük bir ağaç olan bonsai bitkisinin bulunduğu saksıyı doğru belirlemeniz gerekir. Fazla yayılmasına engel olacak şekilde bir saksıya yerleştirdiğiniz bonsainin sulaması çok önemlidir. Toprağının her yerinin nemini doğru bir şekilde takip ederek ne fazla sulamalı ne de susuz bırakmalısınız. Hassas bir bitki olan bonsainin üşümemesi önemlidir. Normal sıcaklıkta fazla karanlık önemlilık olmayan bir odada bakabilirsiniz. Mutfak bonsai için ideal odalardan biridir diyebiliriz.



GÜL

Hava akımlarından, aşırı sıcak ve soğuktan hemen etkilenen gül, büyürken kendini salmayı sever. Bu nedenle saksıda bakmayı düşünüyorsanız geniş bir saksıyı tercih edebilirsin. Killi ve gübreli toprağı seven gül, aşırı suyu ve doğrudan güneşi sevmez. Yani özellikle kışın seyrek sulamanız önemlidir. Aynı zamanda hassas yapıdaki bu bitkiyi kışın yaklaşık 12 derece altında düşmeyecek bir ortamda muhafaza etmeniz daha sağlıklı olur.

MELİH DEMİRTAŞ