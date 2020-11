Işığı cama işleyen son usta

Oldukça uzun bir geçmişe sahip olan ve "ışıklı cam resmi" diye de adlandırılan vitray, Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan kentteki tek usta Serdar Arslan'ın ellerinde hayat buluyor. 1956 doğumlu Serdar Aslan, cam işlemeciliği işine 8 yaşında baba mesleği olan camcılıkla başladığını söyledi. Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu Arslan, vitray işinde bu güne kadar stajyerler hariç 163 kişi yetiştirdi. Arslan ,"Cam işlemeciliği "Öztürkçe'de Finisaj, Osmanlıca'da Revzen-i Menkuşü, İngilizce'de vitray diye geçer. Ama halk arasında herkes bu işi vitray diye bilir. Vitray sözle anlatılmaz, illa ki yapılan eserin gözle görülmesi gerekir" dedi.

HER MOTİF BİR ŞİFRE

Vitray mesleğinin, Muğla'da tek ve son ustası olduğunu belirten Serdar Arslan; "El sanatı bitti. Artık her şey bilgisayarla yapılıyor. Ben bu işte hiç bilgisayar kullanmadım. Artık yaşlandım. 2-3 yıl sonra bu işi bırakmayı düşünüyorum. Yetiştirdiğim öğrencilerim de vitray işini mesleki olarak yapmıyorlar. Böyle giderse bu el sanatı biter" dedi. Her motifin çeşitleri ve anlamları olduğunu belirten vitray ustası Arslan; "Şifreli, çiçeksi, simetrik ve geometrik motif çalışmaları var. Mesela Türkler, İslamiyet'e geçtiğinde resim günah kabul edilince şifreli süslemeye geçilmiş. Bu çalışmalar hat sanatı adı altında yürütülmüş. Örneğin lale motifi Allah'ı simgeler. Menekşe, melekleri; defne yaprağı, ahiret hayatını, akasya yaprağı ise bu dünyayı simgeler. Enginar motifi ise aileyi temsil eder. Yeni evlenmişlere enginar çiçeği hediye edilirdi. Bu motif ise "Siz bir aile oldunuz ve bunu sürdürünüz" anlamına gelirdi.

"ÜSTADIMIZ HZ. EBUBEKİR"

Cam işlemeciliği sanatının kendisinin ruhu olduğunu belirten Arslan; "Yazı tekniği bile bir sanattır. Bu yazı tekniğinin düzeltilmesini, düzgün yazılmasını, saygı gösterilmesini sağlayan Hz. Ebubekir'dir. Peygamberimizin en yakın arkadaşıdır. Kuran-ı Kerim'i kitap haline getiren üstaddır. Biz onun elini öperiz saygı duyarız" dedi.



"19 YAŞINDA ÖLEN GENCİ MEZAR TAŞI İÇİN İŞLEDİM"

Arslan, en çok etkilendiği çalışmalarından birinin 19 yaşında ölen bir gencin vitray çalışmasını olduğunu söyledi. Arslan; "Yaklaşık 3 yıl önce Malatya'da meydana gelen bir trafik kazasında 19 yaşında hayatını kaybeden bir gencin resmini, ailesinin isteği üzerine vitray yaptım. O yıllarda Malatyalı bir aile dükkânıma geldi, "Oğlumuz vefat etti, onun resmini mezar taşına camla işlemek istiyoruz" dediler. Şehir içi dolmuşunda giderken dolmuş ani fren yapmış. Dolmuşta 13 kişi varmış ama sadece bu genç ölmüş. O gencin remini vitray yaptım. Ailesi de, bu vitrayı çocuklarının mezar taşına yapıştıracak" diye konuştu.



DÜKKâNININ KAPISINDA 'ŞİFRELİ TÜRK OLGUSU' VAR

Kapısındaki kendi yaptığı şifreli vitray hakkında bilgi veren Arslan; "Bu vitray Türk olgusunu içeriyor. Çift başlı boynuzlu at ilk Göktürk Bayrağı'dır. Motiflerde Türklerin devlet oluşu, birlik beraberliği anlatılıyor. Mor renkler şahlanışı ve zenginliği, kırmızı renkler üreme ve çoğalmayı temsil ederken, zor günleri ise kırmızının yan yatışı ile sarı renk belirtir. Sonra Selçuklu kurtarıcı oluyor. Selçuklularda şahlanış başlıyor. Osmanlı'ya geliyoruz. Osmanlı'da biraz geri dönüş oluyor ama daha sonra kurtarıcı bir şahlanış oluyor. En sonda Türkiye Cumhuriyeti oluşuyor. Bayrağımız, gözyaşı damlası motiflidir. Bu motif Türkiye Cumhuriyeti'nin kolay kurulmadığını belirtiyor" dedi.

FERDİ YAVUZ