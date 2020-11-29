Koku geçmişi canlanıyor

Avrupalı akademisyenlerden oluşan bir ekip, kıtanın koku mirasını koruma amacıyla başlatılan projenin bir parçası olarak, yüzyıllar öncesinden gelen kokuları tespit edip yeniden üretmek için kolları sıvadı. Bazı Avrupalı akademisyenler, müze ziyaretlerini çok daha eğlenceli hale getirmek için önümüzdeki üç yıl boyunca, 16. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar kıtadaki en önemli kokuları tespit etmeye çalışacak.

3.3 MİLYON DOLARLIK PROJE

Koku tarihçileri, parfümcüler, kimya ve bilgisayar bilimcileri de dahil olmak üzere yaklaşık 20 uzman, 3.3 milyon dolara mal olacak ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Odeuropa projesi için bir araya gelecekler. Bilim insanları, bu çalışmayla birlikte "Koku Mirası Ansiklopedisi" oluşturmayı hedefliyorlar. Ansiklopedi şu anda yalnızca edebi açıklamalarda yer alan kokuları içerecek olsa da daha sonra teknolojinin yardımıyla yeniden yaratılacak. Söz konusu kütüphane, Marie-Antoinette'in parfümünden sanayi devriminin metalik fabrika havasına kadar her şeyi içerebilir.

7 DİLDE ANALİZ EDİLECEK

Söz konusu girişim ocak ayında başlayacak. Bilim insanları kitaplardaki, tarihi belgelerdeki, sanat eserlerindeki ve müze koleksiyonlarındaki kokulara ait referansları yedi dilde analiz edecek bir algoritmayı kullanacak. İngiltere'deki Anglia Ruskin Üniversitesi'nden koku tarihçisi ve projeye de dahil olan William Tullett de, koku alma duyusunun öneminin Covid-19 salgını ile beraber ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Tullett, BBC'ye verdiği demeçte, "Koku günlük yaşamımız için çok önemlidir. Nitekim pandemide de insanların virüse yakalandıktan sonra koku alma duyularını kaybettiklerini gördük. Yapmak istediğimiz şey, kokunun insan deneyiminin temel bir parçası olduğunun farkına varmak ve bunu yakalamak" diye konuştu.

KOKULAR NASIL KURTARILIR?

Peki ama geçmişten gelen kokuları nasıl kurtarırsınız? Leemans, bunu yapmanın farklı yolları olduğunu anlatıyor: Kimya uzmanlarının tarihi nesnelerden parçacıklar çıkararak ve kimyasal yapılarını analiz ederek maddelerin kokuları hakkında bilgi edinme adına sahip oldukları bazı teknikleri var. Uzmanların belirli bir zamanda bir nesnenin nasıl koktuğunu belirlemeleri için ise bir yerin tarihsel koşullarının dikkate aldıkları yorumlayıcı bir yöntemleri daha var. Hollandalı akademisyen Leemans, "Lavanta gibi çok özel bir aromadan bir şehirdeki havanın kokusuna kadar gidebilirsiniz" diyor. Bu bilgi kimya ve parfüm uzmanlarının Avrupa müzelerindeki bazı özel sergilerde geçmiş zamanlardaki kokuları yeniden yaratacakları Odeuropa projesinin son aşamasın kolaylaştıracak.