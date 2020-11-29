Modern dünyanın yeni trendi HIIPA

Egzersiz yapmak ve sağlıklı beslenmenin önemi sürekli vurgulanıyor. Özellikle son yıllarda ise sosyal medyanın da yaygınlaşmasıyla sağlıklı yaşam trend haline geldi. Bu trend ise kişilerin beslenme alışkanlıklarını değiştirip egzersiz alışkanlığı edinmesini sağladı. Artık birçok insan hem sağlıklı olmak hem de formunu korumak için spor yapıyor. Ancak bazı kişiler buna zaman bulamıyor. Siz de spor yapmak isteyip zaman bulamayanlardansınız, sizin için yeni bir trend var; HIIPA.

HIIT'İN ALTERNATİFİ

Geçtiğimiz yıllar boyunca spor ve egzersiz alışkanlıkları form değiştirdi. Eskiye oranla daha fazla kişinin spor yapmasının yanı sıra yeni egzersiz programları da ortaya çıkıyor. Yıllardır en etkili egzersizlerden birinin kısa sürede forma sokan yüksek yoğunlukla antrenman programı HIIT olduğu biliniyordu. HIIT, Yüksek Yoğunlukta Aralıklı Antrenman (High intensty interval training ya da HIIT) anlamına geliyor. Egzersiz programınızın yoğunluğunu artırmak için aerobik dayanıklılık teknikleri ile belirlenen hız ve dinlenme aralıkları yapılan bir program şekli. Ancak bu antrenmanın yeni bir alternatifi HIIPA, aslında gün içerisinde yaptığımız hareketlerin genelini kapsıyor. HIIPA'nın açılımı ise; High-Intensity Incıitendal Physical Activity... HIIPA egzersiz için spor salonunda uzun vakitler harcamanıza gerek yok. Çünkü bu egzersiz türü gün içerisinde yaptığınız hareketlerin tümünü kapsıyor; merdiven çıkmak, markete gitmek ya da araba yıkamak... Egzersiz üzerine daha önce yapılan araştırmalar fiziksel aktivitenin faydalı olması için en az 10 dakika sürmesi gerektiğini söylüyordu ancak yeni yapılan araştırmalara göre bu şart değil. Her seferinde yalnızca 2 dakika hareket etseniz bile, bu vücudunuz için faydalı.

EKSTRA ZAMAN YOK

İngiliz Spor Hekimliği Dergisi'nde yayınlanan bir rapora göre, HIIPA kalp atış hızınızı artıran herhangi bir hareket olarak tanımlanıyor. Ev işi yapmak, merdiven çıkmak, yokuşta yürümek ya da market poşetlerinizi taşımak gibi. Raporda ayrıca HIIPA için insanların ekstra bir zamana ihtiyaç duymadığı ve bu sayede de egzersizi düzenli hale getirebilecekleri belirtiliyor. Bu da spor için gereken motivasyonu sağlamaya yardımcı olan durumlardan biri. Ancak HIIPA, hali hazırda spor salonunda çalışanlara önerilmiyor.

OBEZİTE YATKINLIĞI

Hali hazırda bir spor rutininiz varsa HIIPA sizin için yalnızca destekleyici olabilir. Fakat spor yapmak isteyip vakit bulamayanlar ya da bunun için yeterli motivasyonu olmayanlar içinse HIIPA'yı hayatlarının bir parçası haline getirebilir. HIIPA özellikle obeziteye yatkın ve hareketsiz insanlar için öneriliyor. Örneğin; 6 hafta boyunca haftada 3 gün günde 3 kez 20 saniyelik merdiven inip çıkma seansları bile kardiyovasküler olarak iyileşme sağlıyor. Ev işi yapmak, kendi kendine dans etmek, asansör yerine merdiveni kullanmak... HIIPA'nın mantığı, 2 dakikalık hareket bile faydalı...



5-10 DAKİKANIZI AYIRARAK YAPABİLECEĞİNİZ EGZERSİZLER

● Yolda yürürken tempolu bir şekilde yürümek

● Asansör ya da yürüyen merdiven yerine, merdivenleri kullanmak

● Eve sipariş vermek yerine ihtiyaçlarınızı yürüyerek gidip almak

● Evde kendi kendinize dans etmek

● Ev temizliği yapmak