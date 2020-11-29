Pandemiden evcil dostlar da etkilendi

Korona virüs döneminde evlere kapanmak en çok da evcil dostlarımızı etkiledi. Ancak yine bu dönemde çocuklarımız için en iyi arkadaş olduklarını söyleyebiliriz... Uzun yürüyüşler yapmayı seven köpekler de bizim gibi daha az sokağa çıkar oldu. Böylelikle enerjisini atabilmekten çok uzaklaştılar. Dolayısıyla onların enerjilerini de evde atmasını sağlama gerekiyor.

EV OKULU AKTİVİTELERİ

Evde kalırken köpeğinizi meşgul etmenin iyi bir yolu, eğitim egzersizlerinden oyun seanslarına kadar değişen bazı "Ev Okulu" seansları yapmaktır. Tabii ki bu aynı zamanda köpeğe de bağlıdır, bazıları bazı numaralar yapmayı severken, diğerleri gizli nesne oyunları yapmayı veya top oynamayı sever.

AİLENİN BİR PARÇASI

Çocuklar, ailenin bir parçası olarak görülen köpeklerle veya diğer hayvanlarla büyüdüklerinde, hayvan sevgisini baştan içselleştirir. Çocuklar köpeklerle büyümezler ise, onlara yavaş yavaş aşina olduklarından ve onları korkutacak kötü deneyimler yaşamadıklarından emin olun. Çocuklara köpeklerin çok hassas hayvanlar olduğunu ve iyi muamele edildiğinde en iyi arkadaşınız olabileceğini gösterin.

EĞİTİM İÇİN SABIR ŞART

Özellikle sahibinin zaten köpek deneyimi varsa herkes köpeğini eğitebilir. Bununla ilgili çeşitli bilgiler ve internette "nasıl yapılır" videoları bulabilirsiniz. Püf noktaları veya temel komutları öğrenmek için birçok kaynak bulabilirsiniz. Ancak köpeğe aşırı zarar vermemek için sabırlı olmalısınız. Böylece eğitimdeki eğlenceyi kaybetmezsiniz. Bazen bir eğitmenle çalışmak da gerekebilir.

TASMASIZ GEZDİRMEYİN

Köpeğinizi gezdirirken bile sosyal mesafeyi korumak gerekir. Bunu yapmak için kalabalık yerlerden ve zamanlardan kaçının. Köpeğinizi nerede ve ne zaman yürüyüşe çıkarmak istediğinizi planlayın. Köpeğinizi gezdirirken, onu kısa bir tasma ile tutun. Köpekler genellikle diğer köpekler ve insanlarla temasa geçmek ister. Ancak katı olmanız ve mesafeyi korumanız gerekir.

TASMA ERGONOMİK OLMALI

Bir boyun tasmasının ideali olamaz aslında. Köpeğin boynunda küçük bir alana etki eden kuvvetler köpeğin boynundaki son derece hassas dokulara zarar verebilir. Köpeği boğmayan boyun tasarımlarında, köpeğin hareketinin kısıtlanmamasına özellikle dikkat edilmeli. İdeal bir tasarım için basınç noktalarına karşı koruma sağlayan yastıklı tokalar ve tasma için güvenli bir bağlantı noktası da çok önemlidir. Düşük kaliteli malzemeler, köpeğinizin sağlığı için risk taşır, bu da derinin aşınmasından alerji ve yaralanmalara kadar yol açabilir.