Önümüzdeki seçimde Menemen tehlikede

MENEMEN Belediyesi'nde hurda yolsuzluğu iddialarının ardından CHP'den seçilen Başkan Serdar Aksoy'un tutuklanması ve önceki gün yapılan başkanvekili seçiminde 3 fire veren CHP'nin seçimi ancak kurayla kazanabilmesi büyük yankı buldu. Konuyla ilgili Belediye eski Başkanı Tahir Şahin'den de dikkat çeken bir açıklama geldi. İlçede CHP'den 20 yıl başkanlık yapan Şahin, "Perşembe'nin gelişi Çarşamba'dan belliydi. Biz bununla olmaz dedik. Bunu kim aday gösteriyorsa bu vebal onun olur. Çünkü bunların ekibi tamamen hırsızlıklarla, yolsuzluklarla anılan bir ekipti. Bunları çok iyi tanıdığım için 18 ay ömür biçmiştim. 20. ayda gittiler. Seçimin kuraya kalması bence parti adına üzücü genel merkez adına ayıp. Böyle giderse Menemen'i gelecek seçimlerde tamamen kaybedebiliriz" dedi.