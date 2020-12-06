4 hırsızın veba iksiri şimdi de koronaya karşı

Funda Filiz Çetin 12 yıl önce İstanbul'un stresli hayatından kaçıp Balıkesir Havran'a yerleşti. 100 dönüm arazi üzerine bir meyve bahçesi oluşturdu. Meyve ağaçları büyürken bol bol kitap okumaya da fırsat buluyordu. Bir gün yüzyıllar önce Avrupa'yı kasıp kavuran veba salgınını anlatan bir roman okudu. Burada bahsedilen 4 hırsız sirkesini aklına kazımıştı farkında olmadan. Yıllar sonra meyve ağaçları büyüdü. Bu meyvelerden faydalı ve katma değer sağlayacak bir şey üretmek istedilerve doğal fermante sirke üretimine başladılar. Kovid 19 salgını dünyayı kasıp kavurmaya başladığı anda ise Çetin'in aklına veba salgınıyla ilgili okuduğu kitap ve dört hırsız sirkesi geldi. Efsaneye göre kendi yaptıkları sirke sayesinde vebaya yakalanmayan 4 hırsızın formülünü bulup üretime geçti. Şimdi talebe yetişemiyorlar. Dört Hırsız Sirkesi'ni piyasaya süren iş insanı Funda Çetin, kendi öyküsünü ve o meşhur iksir sirkenin çıkışını Yeni Asır'a anlattı.

ÖLÜMDEN KURTULDULAR

● 4 hırsız sirkesinin hikayesini sizden dinleyelim...

14.yy'da günümüzde Fransa'ya ait olan Marsilya şehrinde yaşanan veba salgınında (bu veba salgını tüm Avrupa'da yaşanmış ve 14.yy'da 25 milyon insanın ölümüne yol açtığı kaynaklarda yazar), dört hırsız vebadan kırılan köylerdeki ev ve dükkanları soyuyorlar ancak bu hastalıktan etkilenmiyorlarmış. Rivayete göre hırsızlar vebadan ölen kurbanlarını soyarken suçüstü yakalanmış ve haklarında idam cezası verilmiş. Fakat vebalı hastaların evlerine girdikleri halde hastalığa yakalanmamaları dikkat çekmiş. Bu işin sırrını söyledikleri takdirde affedilecekleri belirtilmiş. Onlar da kendi yaptıkları bir sirke ile ellerini yıkayıp gargara yaptıklarını söylemiş. Bunun üzerine hırsızlar affedilerek sokaklarda bu sirkenin hazırlanmasını insanlara göstermeleri karşılığında serbest bırakılmışlar. Bu formül 1748 ve 1884 Fransız kodekslerine kaydedilmiş ve eczanelerde bu şifalı sirke uzun süre birçok hastalığın tedavisine yardımcı olarak kullanılmış.





● Sizin hikayeniz nasıl başladı?

1973 Gaziantep doğumluyum. 12 yıl önce İstanbul'un stresinden biraz uzaklaşıp toprakla uğraşalım derken birden kendimizi 100 dönüm araziye meyve dikerken bulduk. Meyvelerimiz büyüdü 6-7 sene sonra kayda değer ürün vermeye başlayınca daha da katma değerli bir ürün haline getirmek istedik. Böylece sağlık için çok faydalı olan doğal fermante meyve sirkeleri üretmeye başladık. Markalaşmanın öneminin bilincinde olarak Havrano Doğal Gıda markasını oluşturduk. Bugünlerde de 6. yaşını kutladığımız Havrano markası ile 15 çeşit meyve sirkesi üretiyoruz.



● Dört hırsız sirkesinin formülü nedir?

Dünya gündemine korona virüs oturunca sirkelerimizin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini düşünüyorduk. Sürece nasıl katkı sağlarız diye kendimize sorduk. Tahminen 5 yıl önce bir romanda okuduğum salgınla ilgili bir kitapta sirke ve dört hırsız sirkesinin kullanıldığı aklıma geldi. Araştırmaya başladık ve dört hırsız sirkesini yeniden keşfettik. Kendi ürettiğimiz yüzde yüz meyve suyunu yaklaşık 4 ay fermente ederek oluşturduğumuz elma sirkesiyle 12 çeşit tıbbi bitki ve baharatı buluşturup yaklaşık 40 günlük fermentasyondan sonra süzerek şişeliyoruz. Başta adı ilginç gelen sirkeyi alan herkes ardından internetten bu hikayeyi okuyor. Şimdilik tüm Türkiye'ye gönderiyoruz, ancak önümüzdeki günlerde yurt dışına da göndermek için bazı girişimlerde bulunuyoruz.



HİÇ PİŞMAN OLMADIK

● Peki İstanbul'u terk ettiğinize pişman olmadınız mı?

İki çocuğumuzu doğal bir ortamda büyütmeyi amaçlayarak yerleştik buraya. Hiç pişman olmadık. Herkese de doğal yaşama geçmek için ellerinden ne geliyorsa yapmalarını öneriyoruz.

OSMANLI DA SALGINLARDA SİRKE KULLANIYORMUŞ

Osmanlı hekimleri de salgın olan evlere girmek için önce evi baştan sona sirke ile yıkarlarmış. Çeşitli buhurlar yakar, sonra eve girerlermiş. İstanbul'da yaşanan ilk kolera salgınında Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi Kolera Risalesi yazmıştır. Bu risalede bitişik, alçak evli mahallelere gidilmek gerektiğinde Dört Hırsız sirkesi ile beraber amonyak veya sarımsak koklanmasını önermiş, ayrıca içme suyuna de dört hırsız sirkesi katılmasını önermiştir. Günümüzde aynı isimle üretilen bu sirke pek çok hastalık için kullanılmaya devam ediliyor.

FATİH ŞENDİL