Çikolatanın kalbine yolculuk

TCHO, SAN FRANCİSCO

İlk olarak 2005 yılında karşımıza çıkan TCHO, aslında NASA'da çalışan bir bilim adamı ve Alman bir çikolata üreticisi tarafından kuruluyor. Zaman içerisinde fabrikasını büyütmeye karar veren şirket, çok daha büyük bir alana taşınıyor. İşte turlar da bu şekilde başlıyor. 2014 yılından beri çikolata aşıklarını ağırlayan TCHO, oldukça eğlenceli bir çikolata turu sunuyor. Çikolatalarında kullandıkları aroma tekerlerini tanıtan şirket, her bir aromayı denemenize izin veriyor.



CADBURY WORLD, BİRMİNGHAM

İngiliz markalarından Cadbury'nin harika eğlence parkı var sırada. 1990 yılında açılan bu tema park, Bournville'de yer alıyor. Yani 1893 yılında, ilk Cadbury fabrikasında çalışan insanların yaşadığı köyde. Cadbury World, diğer yerlerin aksine fabrikayı gezmenize izin vermese de birbirinden harika çikolatalar tatma fırsatı sunuyor. Ayrıca parkın içerisinde çocukların bayılacağı hız trenleri de bulunuyor.



CHOCOVERSUM, HAMBURG

En popüler çikolata markalarından biri olan The Hachez, Chocoversum ile ziyaretçilerine çikolatanın üretim sürecini tüm detaylarıyla anlatmayı hedefliyor. 90 dakikalık bir turla kakao çekirdeklerinden sıvı çikolataya, çikolatanın geçtiği tüm aşamaları anlatan Chocoversum, bununla da sınırlı kalmıyor. Bu turun sonunda istediğiniz malzemelerle kendi çikolatanızı hazırlayabiliyorsunuz.



MUCHO MUSEO DEL CHOCOLATE, MEXİCO CİTY

Gerçek bir çikolata müzesiyle devam edelim. 2012 yılında kapılarını ziyaretçilerine açan MUCHO, en detaylı çikolata müzelerinden biri. Çikolata uzmanları tarafından hazırlanan bu özel sergiler, kökenleri 17. yüzyıla dek uzanan sanat eserlerine ev sahipliği yapıyor. Elbette her biri çikolatayla ilgili. Çikolatanın nasıl popülerleştiğinden çikolata reklamlarına pek çok konuda bilgi veren MUCHO, birbirinden eğlenceli workshoplarıyla da dikkat çekiyor. Turun sonunda birbirinden lezzetli çikolatalar yemek de cabası



LİNDT HOME OF CHOCOLATE, ZÜRİH

İsviçre deyince hemen akıllara çikolata geliyor. İsviçreli temelli Lindt şirketinin, çikolatanın tarihini anlatıldığı Lindt Home of Chocolate adında bir müzesi var. 9 metrelik çikolata şelalesiyle dikkat çeken müze, Lindt çikolatalarının nasıl üretildiğini tüm detaylarıyla gözler önüne seriyor. Tabii tüm bu yolculuk, birbirinden harika çikolataların tadımıyla sonlanıyor. Hatta dilerseniz workshoplara katılmanız da mümkün.



HAİGH'S CHOCOLATE FACTORY, ADELAİDE

Paskalya şekerlemeleriyle bilinen Haigh's, meraklılarını fabrikasında ağırlamayı tercih eden markalardan biri. Tüm üretim sürecini detaylarıyla gözler önüne seren Haigh's Chocolate Factory, fabrikaların üretim sürecini merak edenler için biçilmiş kaftan. Tabii fabrikayı gezerken ikram edilen çikolatalardan bahsetmemize gerek yok.