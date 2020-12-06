Dolgun kaşlar için evde bakım şart

İYİ BİR CIMBIZ YA DA KAŞ USTURASI KULLANIN

Gür kaşlara sahip olmak istiyorsanız yapabileceğiniz en mantıklı şeylerden biri cımbızdan uzak durmak. Cımbız yerine kıl köklerine zarar vermeyen kaş usturalarını tercih edebilirsiniz. Kaş usturaları, tıpkı jilet gibi kılların yüzeyde kalan kısımlarını keser. Bu sayede kıl kökleriniz zarar görmez ve gürleşmeye devam eder. Eğer kaşlarınızı gürleştirmek istemiyorsanız kaşınızın kenarlarını bir cımbız yardımıyla düzeltebilirsiniz. Ancak kullanacağınız cımbızın kaliteli olmasında fayda var. Aksi takdirde kıl kökleriniz zarar görebilir, o bölgede tekrar kıl çıkmayabilir.



KAŞLARINIZI TARAYIN

Kaşlarınızı tarayarak kıl köklerindeki kan dolaşımını hızlandırabilir, kaşlarınızın daha hızlı uzamasını sağlayabilirsiniz. Evde kaş bakımı yapmak istiyorsanız sabah ve akşam kaşlarınızı tarayarak başlayabilirsiniz.



DOĞAL YAĞLAR

Zeytinyağı, içerisindeki mineraller ve vitaminler sayesinde kıl köklerini besler. Bu sayede kaş dökülmelerinin de önüne geçer. Eğer kaş dökülmesinden şikayetçiyseniz kaşlarınıza sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere zeytinyağı sürebilir, masaj yaparak yedirebilirsiniz. Badem yağı, özellikle küsen kaşlar için harika bir doğal yağ. Kaşlarınıza her gece badem yağı uygulamak, kaşlarınızın gürleşmesini ve çoğalmasını sağlar. Konu kaş bakımı olduğunda Hint yağından bahsetmemek olmaz. Kaşlarınıza düzenli olarak Hint yağı uygulamak, kaşlarınızın daha sağlıklı ve parlak görünmesini sağlar. Dilerseniz kaş ve kirpik bakımı için özel olarak hazırlanan yağları da kullanabilirsiniz.



Kaş boyası

Kaşları besleyen ve güçlendiren kaş boyaları, daha dolgun kaşlara sahip olmak isteyenlerin imdadına yetişiyor. Tıpkı saç boyası gibi kalıcı bir etki bırakan bu boyalar, kaşlarınızın daha dolgun görünmesine yardımcı oluyor. Bu sayede makyaj ürünlerine veda edebiliyorsunuz.



Biotin, B ve D vitamini içeren besinler tüketin

SAĞLIKLI kaşlara sahip olmak istiyorsanız somon, avokado ya da yumurta gibi biotin açısından zengin besinler tüketmelisiniz. Bunlara ek olarak B ve D vitamini içeren besinler tüketmek de kaşlarınızın daha sağlıklı görünmesini sağlayacaktır. Dilerseniz biotin takviyesi alabilir kaşlarınızın, kirpiklerinizin hatta saçlarınızın daha sağlıklı uzamasına yardımcı olabilirsiniz.



CİLT BAKIM ÜRÜNLERİNİZİ KAŞLARINIZA UYGULAMAYIN

Cilt bakım ürünlerinin içerisinde bulunan maddeler, kıl köklerini tıkayarak kaşlarınızın büyümesini engelleyebilir. Bu nedenle özellikle yoğun yapılı kremleri ve losyonları kaşlarınıza uygulamamaya özen göstermelisiniz.



SERUM KULLANIN

Kaş ürünleri arasında en popüler ürünlerden biri olan kaş serumları, zengin formülleri sayesinde kaşlarınızın gürleşmesini sağlarken daha sağlıklı görünmesine de yardımcı olur.



FAZLA MAKYAJ YAPMAKTAN KAÇININ

Kaş bakımı için dikkat etmeniz gereken bir başka noktaysa fazla makyaj yapmaktan kaçınmak. Özellikle fondöten ya da kapatıcı gibi ürünleri kaş çevrenize uygulamamaya özen göstermelisiniz. Ek olarak kullanacağınız makyaj malzemlerinin de kaliteli olması şart. Kalitesiz kaş ürünleri, kaşlarınıza zarar verebilir dolayısıyla dökülmelere yol açabilir. Eğer kaşlarınızı doldurmak istiyorsanız kalem ya da far tercih edebilirsiniz. Aynı şekilde kaş maskarası da kaşlarınıza doğal bir dolgunluk kazandıracaktır. Kaşlarınızı sabitlemek içinse şeffaf kaş jeli kullanabilirsiniz.