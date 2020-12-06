ÇÖPLERİNİZİ AYRISTIRIN

Evinizde tercih edebileceğiniz en verimli çöp ayrıştırma metodlarından biri beşli ayrıştırma. Yani kağıt ve karton, plastik ve türevleri, kompozit kutu ve ambalajlar, metal ambalajlar ve pil/ elektrik ürünleri şeklinde. Evinizdeki bu atıkları bu beş gruba göre ayırırsanız en verimli geri dönüşüm yöntemini uygulamış oluyorsunuz. Ancak bunu yapmanız şart değil. Dilerseniz evinizdeki atıkları organik atıklar yani yemek atıkları ve katı atıklar yani kağıt, plastik, metal ve cam atıkları olmak üzere iki ana gruba ayırabilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken şey mutfağınızdaki çöp kutusuna ek olarak bir atık kutusu satın almak. Ardından yemek çöplerinizi normal çöpe, geri kalan geri dönüştürebilir atıkları ise atık kutusuna atabilirsiniz.



ÇÖPLERİNİZİ AYRIŞTIRIRKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

Karton atıkları kutu halinde atmaktansa düzleştirerek atabilirsiniz. Böylelikle atık kutusunun hızlıca dolmasını engelleyebilirsiniz. Karton atıkları yalnızca kağıt ve ambalaj olarak düşünmeyin! Tuvalet kağıdı rulolarından kartpostallara birçok karton atığı geri dönüştürmeniz mümkün. Dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri de atıkları temiz bir şekilde atmak. Burada kastettiğimiz şey ambalajları ve plastikleri tamamen yemek artıklarından arındırmak. Bunun için atıkları deterjanlı suyla yıkamanıza gerek yok. Sudan geçirip kuruttuktan sonra rahatlıkla atık kutusuna atabilirsiniz.

TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLERE VEDA EDİN

Konu evde geri dönüşüm olduğunda dikkat etmeniz gereken ilk şeylerden biri de atıkları olabildiğince azaltmak. Bunun yolu ise elbette tek kullanımlık ürünlere veda etmekten geçiyor. Günümüzde tek kullanımlık ürünlere alternatif birçok ürün bulunuyor. Örneğin plastik saklama poşetleri yerine saklama kumaşları, pişirme kağıtları yerine silikon fırın matları, plastik pipetler yerine metal ya da bambu pipetler tercih edebilirsiniz. Bu tip küçük değişimlerin yaratacağı etkiye inanamayacaksınız.



EKOLOJİK ÜRÜNLERE SANŞ VERİN

Ekolojik ürünler, doğaya verdiğimiz zararı bir nebze olsun azaltmayı amaçlıyor. Günümüzde tek kullanımlık ürünlere alternatif olabilecek pek çok ekolojik ürün bulmanız mümkün. Kadın pedlerinden temizlik ürünlerine, diş fırçasından kahve filtresine birçok ürünün ekolojik alternatifleri bulunuyor.

ATIKLARI DEGERLENDIRIN!

Evde geri dönüşüm sürecini eğlenceli bir hale getirmeye ne dersiniz? Evinizdeki atıklardan çeşit çeşit şeyler yapabilirsiniz. Saksılardan kutulara, objelerden duvar süslerine birçok atığı yenileyip tekrar kullanmanız mümkün.

PLASTİK ŞİŞELERDEN SAKSI

Geri dönüşüm projeleri içerisinde en fazla rastladığımız ve dekorasyona şıklık katan bu örnekleri siz de uygulayacak bir yer elbet bulacaksınız.



TEKERLEKTEN SAKSI VE SEHPA

Hem bahçe dekorasyonunuz hem de eviniz için aklınıza gelmeyecek kadar işe yarar bir şey bu tekerlekler...



TUVALET KAĞIDI KARTONU İLE KALEMLİK

Son derece basit bu çalışma ile çocuklarınızın çalışma masası çok daha düzenli gözükecek.



KONSERVEDEN KALEMLİK VE SAKSI

Aslında dünyanın en fazla değerlendirilebilen maddelerinden birisi de konserve kutularıdır.

MELİH DEMİRTAŞ