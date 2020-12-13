Tektaş pırlantanın 4C'si

CLARİTY YANİ BERRAKLIK...

Konu tektaş yüzük seçimi olduğunda dikkat etmeniz gereken ikinci şey ise berraklık. Berraklık, taşın iç kısmında yer alan kusurların miktar ve büyüklüğünü ifade eden kalite ölçüsüdür. Ancak bu kusurlar genellikle çıplak gözle görülemeyen, doğal kusurlardır. Pırlantada berraklık skalası FL, IF- VVS1, VVS2- VS1, VS2- SI1, SI2- I1, I2, I3'tür. FL, IF en berrak pırlanta sınıfını ifade eder. Bu sınıfta yer alan pırlantalarda leke bulunmaz, yani kaliteleri mükemmele yakındır. Ancak VVS1 ve VVS2 sınıfında bulunan pırlantalar için de neredeyse lekesiz dememiz mümkün. VS1, VS2 sınıfında yer alan pırlantalarda ise büyüteçle görülebilen birkaç leke bulunur. SI1, SI2 ise büyüteçle görülebilen lekelere sahiptir. Gerçekten berrak bir pırlantayı yalnızca bu işin uzmanları ayırt edebilir. Eğer uygun fiyatlı bir pırlanta istiyorsanız I1, I2, I3 sınıflarına yönelebilirsiniz.

MONTÜR NEDİR?

Montür, taşın yerleştirilme biçimine ve yüzük çerçevesine verilen isimdir. Örneğin taşın ön planda olduğu bir yüzük istiyorsanız ince tırnaklı montürler tercih edebilirsiniz. Böylelikle tüm dikkati taşa çekmiş olursunuz. Eğer taşı ön planda tutmak istemiyorsanız kalın montürler tercih ederek dikkati yüzüğün gövdesine çekebilirsiniz. Günümüzde 4 ya da 6 tırnaklı montürler, en popüler montür çeşitleri arasında. Ancak uzmanlar, 6 tırnaklı montürlerin taşı çok daha iyi gösterdiğinin altını çiziyor.

COLOUR, YANİ RENK...

PIRLANTALAR ilk bakışta renksiz gibi gözükse de aslında her biri farklı alt tonlara sahiptir. Pırlantaların renk skalası diamond kelimesinin ilk harfi olan D'den başlar ve Z'ye kadar gider. D harfi en beyaz pırlantayı simgeler. Ancak D sınıfı pırlantalara ulaşmak oldukça zor. Günümüzde H sınıfı pırlantalar oldukça popüler. Daha uygun fiyatlı bir seçenek arıyorsanız I sınıfı pırlantalara da yönelebilirsiniz.

CUT YANİ KESİM...

Pırlantanın kesimi, parlaklığını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Kesimin inceliği pırlantanın ışığı yansıtma ve kırma oranlarını belirler. Bu sayede göz kamaştırıcı pırlantalar elde edilebilir. Pırlantanın şekliyle kesimi birbirinden farklı şeylerdir. Kesim, pırlantanın kalitesini belirler. Şekil ise sizin zevkleriniz doğrultusunda karar vereceğiniz bir detaydır. Eğer klasik modellerden hoşlanıyorsanız yuvarlak ve oval modellere yönelebilirsiniz. Zümrüt kesimler ise prenses kesimlerle birlikte son yılların en sevilen tektaş yüzük modelleri arasında yer alıyor. Eğer farklı bir model arıyorsanız markiz ya da kare/radyant modellere de yönelebilirsiniz.

CARAT (KARAT) YANİ AĞIRLIK...

SIRA geldi tektaş yüzüklerle ilgili en merak edilen konulardan birine. Karat, pırlantanın ağırlığını belirtmek için kullanılan özel bir ağırlık birimidir. Yani 0.25 ct ifadesi yüzüğün çeyrek karatlık bir elmasa sahip olduğunu gösterir. Ancak bir pırlantanın karatının yüksek olması o pırlantanın çok kaliteli ya da çok değerli olduğu anlamına gelmez. Yukarıda sıraladığımız berraklık ve renk de pırlantanın değerini belirleyen önemli faktörler arasında yer alır. Ya da karatı daha düşük bir pırlanta, kesimi sayesinde çok daha büyük ve ışıltılı gözükebilir. Yani tektaş yüzük seçerken 4C'nin tamamını göz önünde bulundurmanız gerekiyor.



PIRLANTA SERTİFİKASI NEDİR NEDEN ÖNEMLİDİR?

TEKTAŞ yüzük satın alırken dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta ise satın alacağınız pırlantanın uluslararası bir sertifikaya sahip olup olmadığı. Bu noktada güvenilir markalardan alışveriş yapmaya özen göstermelisiniz. Daha uygun fiyatlı olduğu için sertifikası bulunmayan bir tektaş satın almak, ilerleyen dönemlerde sorun yaşamanıza neden olabilir. Pırlanta sertifikası, pırlantanıza uluslararası bir geçerlilik sağlar. Bu sayede elinizdeki taşın değeri doğrulanır ve kanıtlanır.