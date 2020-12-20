Burcu Ilgın soruyor Önder Karaaslan ve Osman Tan yanıtlıyor

SİLİKON PROTEZİN ÖMRÜ NE KADAR?

Ne tür bir silikon protez kullanıldığı önem arz eder. Değişik ülkelerde değişik teknolojiler ile üretilmiş farklı protezler mevcuttur. Yeni nesil teknoloji ürünü implantlar için belirli bir ömür bulunmamaktadır. Oldukça uzun yıllar kullanılabilir. Ancak çok uzun yıllar kullanılmış silikon protezli hastalarda herhangi bir semptom ortaya çıkmasa bile aralıklı olarak görüntüleme tetkikleri ile inceletmekte fayda vardır.



YENİ İYİLEŞMİŞ YANIK İZLERİNE ESTETİK YAPTIRMAK İÇİN BEKLEMELİ Mİ HEMEN Mİ BAŞVURMALI?

Yanık yaralarınızın değerlendirilmesi lazım. Ama sıklıkla ne kadar bir iz kalacağının görülmesi için 6-12 ay beklenmelidir. Bu süre geçtikten sonra izin son hali değerlendirilir ve bir işlem yapılıp yapılmayacağına karar verilir. Ne tür bir işlem yapılacağı izin rengine, boyutuna, vücuttaki yerine göre değişir. Ancak bu süre zarfında doktorunuzun önerdiği iz azaltma ve yara bakım önerilerine harfiyen uymanız gerekir. Derin ve belirgin yanıkların izlerinin tamamen yok olmayacağı da akıldan çıkarılmamalıdır.

ŞEKER VE ASTIM HASTALARININ ESTETİK AMELİYAT OLMASI SAKINCALI MI?

Estetik ameliyatlar tıbbi aciliyeti olmayan 'elektif' müdahalelerdir. Bu tür işlemler için hastanın genel sağlık durumunun anestezi almasına engel teşkil etmemesi lazımdır. Ameliyata engel bir durum olup olmadığını ameliyat öncesinde yapılan ayrıntılı tetkik ve tahliller sonucu ilgili branşların değerlendirilmesi ile karar verilir. Ameliyat öncesi bu değerlendirme aşamaları dünyanın her estetik cerrahi kliniklerinde standart uygulamalardır. Hasta güvenliği net olarak ortaya konmadan bireylere işlem uygulanmaz.



BURUN ESTETİĞİ AMELİYATI LOKAL ANESTEZİ İLE YAPILABİLİR Mİ?

Burun estetiği ameliyatları ortalama 1.5-2.5 saat süren operasyonlardır. Çok büyük sıklıkla genel anestezi altında gerçekleştirilir. Nadiren ufak müdahaleler, küçük revizyonlar, lokal anestezi veya damardan uygulanan sedasyon anestezisi ile yapılabilmektedir.



EMZİREN ANNELERİN BOTOKS YAPTIRMASI SAKINCALI MI?

Gebelik döneminde yapılmasını önermiyoruz. Ancak botoks kana veya süte geçmeyen güvenli bir ilaçtır. O nedenle emziren bayanlarda güvenle uygulanabilir. Herhangi bir sakıncası yoktur. Yine de anne çok tedirgin ise, botoks uygulanacağı gün sütlerini sağarak 24 saat emzirmeye ara vererek uygulama yapmak da oldukça rahatlatıcı ve güvenli bir başka yöntemdir.