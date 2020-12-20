Mutfaktan çıkan güzellik

SİYAH NOKTA MASKESİ

Karbonat diş beyazlatma da olduğu kadar, cildi ölü derilerden arındırmada ve siyah noktaları yok etmede de etkili.



NASIL YAPILIR?

● 1 çorba kaşığı karbonat

● Su Hamur benzeri bir kıvam elde edene kadar malzemeleri karıştırın. Burnunuza uygulayın ve tamamen kurumasını bekleyin. 10-15 dakika beklettikten sonra maskeyi yıkayarak çıkarın.



DİŞ BEYAZLATICI

Ağız bakımı ve diş sağlığı son derece önemli. Herkes beyaz dişlere sahip olmak istiyor. Ancak son yıllarda trend olan diş beyazlatma yöntemleri yerine tercih edebileceğiniz doğal yöntemler de bulunuyor. Bunlardan biri karbonat. Karbonat diş beyazlatma üzerinde kanıtlanmış bir etkiye sahip.



NASIL YAPILIR?

● 1 çorba kaşığı karbonat

● Su Bir macun elde etmek için sadece karbonat ve suyu karıştırın. Sonra karışımı dişlerinize uygulayın. 1-2 dakika bekletin ve yıkayın. Beyaz dişler elde etmek için bunu her gün tekrarlamanız gerekecek.



Ev yapımı dudak kremi

Dudaklar özellikle kış aylarında çatlamaya meyilli. Evde kendi dudak kreminizi yapabilirsiniz.



NASIL YAPILIR?

● 2 çay kaşığı ahududu jelatin karışımı (yenilebilir jelatin)

● 2 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

● 3-4 damla limon esansı yağı Hindistan cevizi yağını mikrodalgada 20 saniye ısıtın, ardından ahududu jelatin karışımını ekleyin ve karıştırın. Jelatin eriyene kadar tekrar mikrodalgaya koyun, ardından limon esansı yağını ekleyin ve karıştırın. Dudak kremi kabına dökün ve katılaşana kadar buzdolabında saklayın.



Yağlı saçlar için kuru şampuan

Yağlı saçlarınızı şampuanla çok sık yıkamak yerine, bu doğal yöntemi deneyebilirsiniz.

● 2 buçuk yemek kaşığı mısır nişastası

● 3-4 damla esans (lavanta veya gül) Sadece malzemeleri karıştırın ve saçlarınıza yumuşak bir şekilde dökün. 5 dakika bekletin ve fazla tozu bir fırça ile temizleyin. Mısır nişastası; yağı ve kiri emer ve saçınızı temiz ve taze bırakır.



EV YAPIMI NEMLENDİRİCİ

Yüz maskesi yapmak için evde kullanabileceğiniz pek çok malzeme bulunuyor. Biz ise bu tarifte salatalığı tercih etti. Salatalık antoksidan özelliğine sahiptir ve cildi arındırır. Taze nane aroması ile birlikte, kullanıldığında ise harika bir nemlendirici görevi görür.

NASIL YAPILIR?

● 1/4 salatalık, soyulmamış

● 3/4 bardak beyaz şeker

● 2 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

● 8-10 damla nane esansı yağı Salatalığı püre haline getirin, şeker ve hindistan cevizi yağını ekleyin ve karıştırın. Ardından nane yağı ekleyin, karışımı bir kapta saklayın ve buzdolabına koyun.



DOĞAL CİLT TONİĞİ

Aloe veranın faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle cilt bakım ürünlerinde aloe vera sıklıkla kullanılıyor. Aloe veralı tarifleri evde kendiniz de yapmanız mümkün. Bunun dışında aloe vera bitkisinin yaprağından elde edeceğiniz jeli cildinize direkt olarak tonikmiş gibi uygulayabilirsiniz. Jelle cildinize masaj yapın ve 15 dakika bekletin, daha sonra ılık suyla yıkayın. Cildinizi nasıl nemlendirdiğini, temizlediğini ve canlandırdığını göreceksiniz.



