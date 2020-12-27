Anılarınız için güzelleşin

HAVALI SAÇLAR İÇİN DAĞINIK TOPUZ

Yılbaşı gecesi toplu saç tercih edecekseniz, yapılı yapılı durmayan, ama bir o kadar da zarif bir etki yaratan modelleri tercih edebilirsiniz. Sırt dekolteli veya dik yakalı elbiselerin de en iyi tamamlayıcısının topuz olduğunu hatırlatalım. İdeal topuzu bulmanın sırrının yüz şekline göre bir seçim.



KAHKÜLLER VE DALGALA

Hem bu senenin renk ve kesim trendlerini yansıtan hem de günlük hayatınızda ve özel gecelerde kendinizde çok kısa sürede harikalar yaratabileceğiniz bir görünüm. Alın yapısı geniş, elmacık kemikleri belirgin olan yüzler için daha uygun bir model. Yuvarlak yüzlerde ise kakülü çok yuvarlak kullanmadan, düz ve uçları daha yumuşak düşecek şekilde tercih edilebilir.



HOLLYWOOD DALGASI

Yumuşak ve net dalgalar bu sene de çok popüler. Yılbaşı gecesi klasik bir kıyafet seçimini tamamlayabilecek bu görünüm, günlük hayatta da rahatlıkla tercih edilebilir.



RENK ISINIYOR BOY KISALIYOR

Her kış olduğu gibi bu kış da saçlarda biraz daha koyu renklerin tercih ediliyor. Açık renklerde geçtiğimiz yıllarda moda olan soğuk tonlar, yerini sıcaklara bırakıyor. Bu kış kahve kızılları biraz daha fazla göreceğiz. Saç boylarına gelince; uzun saçlar hep moda olsa da, bu kış orta boy ve küt düz saçlar daha ön planda.



MAKYAJINIZLA PARLAYIN ISLAK TEN, MAT KIRMIZI DUDAK

Aşırı mat kırmızı dudaklar geçtiğimiz 4-5 sezondan beri çok moda. Makyaj bazını göz altlarına gelmeyecek şekilde bütün yüzünüze uygulayın. Ardından göz çevrenize içerisinde nemlendirici olan bir likit kapatıcı, yüzünüze de hafif nemlendiricili bir fondöten veya bb krem uygulayın. Sonucun parlak olması için pudra kullanılmaması gerekiyor. İnce uçlu krepe tarağına biraz saç spreyi sıkın ve kaşlarınızı yukarıya doğru tarayın. Bol miktarda su geçirmez maskara uygulamadan önce kirpiklerinizi kıvırın. Tendeki ıslak görünümü desteklemek için mutlaka krem allık kullanın. Bu makyajın püf noktasıysa göz pınarlarına, dudak üzerine ve burun ucuna uygulanan highlighter. Mesela yılbaşı gecesi fuşya renk bir elbise giyecekseniz, gözünüze blok şeklinde pembe rujunuzu sürüp, elinizle hafifçe dağıtabilirsiniz!"



BRONZ GÖZ MAKYAJI, BORDO DUDAK

Fondöteninizi cilt tonunuzda seçin. Tende bronz bir görünüm istiyorsanız, bunu koyu tonda bir fondöten yerine, bronz bir allıkla sağlayabilirsiniz. Göz makyajında bu etkiyi elde etmek için kremsi yapıda farlar tercih edin ve mutlaka göz makyajı bazı uygulayın. Açık rengi komple tüm göz kapağına, koyu rengi ise üst ve alt kirpik bitiminden içeri doğru yumuşak bir fırçayla dağıtarak uygulayın. Bakışlara derinlik katmak için, kahve tonlarında bir göz kalemini kirpik diplerine uygulayıp, fırçayla dağıtarak far ile iç içe geçmesini sağlayabilirsiniz. Bu görünümde kirpiklerin bronz göz makyajının önüne geçmemesine dikkat edin. Koyu renk ruj sürmeden önce dudaklarınıza peeling uygulayın ve bir dudak balmıyla nemlendirin. Bordo ruju parmak yardımıyla özenli bir şekilde sürerek doğal bir doku sağlayın