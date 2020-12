Belki bir gün yeniden ışıl ışıl sokaklarda buluşuruz

LONDRA, INGİLTERE

İngiltere'nin başkentinde yılbaşını kutlamak için en iyi yer, Thames Nehri'nin kıyılarıydı. Burada 250.000'in üzerinde kişiye katılarak London Eye ve çevresindeki nefes kesici ışık gösterilerini izleyebilirdiniz. Londra'da eğlence, gece ile bitmiyor, yeni yılın ilk gününde, Piccadilly'den Parlamento Meydanı'na kadar devam eden bir Yeni Yıl Yürüyüşü düzenleniyordu.



SİDNEY, AVUSTRALYA

Dünyada yeni yıla ilk girenlerden olmak için Sidney'e gitmeniz gerekiyor. Avustralya'nın eğlence ve kültür başkenti olan bu büyüleyici şehir, yeni yılı Türkiye'den tam 9 saat önce karşılıyor. Yılbaşı kutlamaları için tam 50'den fazla tekneden atılan havai fişekler, kentin simgelerinden olan Sidney Opera Binası'nın üzerinde ışıl ışıl parlıyor.





MADRİD, ISPANYA

On binlerce Madrid sakini, yılbaşında önce Puerto del Sol Meydanı'ndaki saatin önünde toplanıp, yeni yılda şans getirdiğine inandıkları için 12 tane üzüm yiyor. Yerel ritüelleri n yanında kentin en ünlü caddelerinden olan Gran Via'da toplanarak göz alıcı havai fişek gösterilerini izleyip sabaha kadar eğleniyorlardı.



REYKJAVİK, IZLANDA

İzlanda'nın ufak tefek başkenti Reykjavik, yılbaşında insan sayısı konusunda New York ve Berlin gibi şehirlerle yarışamasa da, rengârenk havai fişek gösterilerinin onlardan bir farkı yok. Üstelik en etkileyici doğa olaylarından olan kuzey ışıkları arka planda görünebilir.





PARİS, FRANSA

Romantik tatillerin bir numarası Paris, yılbaşı kutlamaları denince de akla ilk gelen şehirlerden biri. Eyfel Kulesi'ndeki göz kamaştırıcı ışık gösterileri ve Champs-Elysees'deki sokak partileri çok özleniyor.



BERLİN , ALMANYA

Avrupa'nın en büyük açıkhava yılbaşı partisi her sene Berlin'de gerçekleşiyordu. Burada buluşan milyona yakın kişi, Brandenburg Kapısı'nda gece boyu ünlü grupların ve DJ'lerin performanslarıyla coşuyordu.



RİO DE JANEİRO, BREZİLYA

Meşhur Rio Karnavalı'nın ardından kentin en büyük ikinci etkinliği, kuşkusuz ki 31 Aralık'ta yapılan kutlamalar. Her yıl iki milyona yakın ziyaretçi, deniz keyfi yaparken canlı müzik ve havai fişek gösterilerini izleyebilecekleri Rio'daki Copacabana Plajı'na akın ediyordu. Bütün gün süren eğlencelerin ardından saatler gece yarısını gösterdiğinde teknelerden fırlatılan havai fişekler gökyüzünü cümbüşe çeviriyordu.



LAS VEGAS, ABD

Las vegas'ta seçeneğiniz oldukça fazlaydı. Lazer şovlarıyla dolu sokak partilerinde çılgınlar gibi eğlenebilir ya da gece kulüpleri, oteller ve casino'lardaki konser veya şovlardan birine katılabilirdiniz.



AMSTERDAM, HOLLANDA

Amsterdam'da yılbaşında hemen her köşede bir sokak partisine rastlayabilirdiniz. Dam, Rembrandtplein, Nieuwmarkt ve Museumplein gibi meydanlarda yapılan havai fişek gösterilerini kentteki köprülerin üzerinden izleyebilirdiniz.