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Haberler Pazar Bu yıl sanatçılar evinize geliyor

Bu yıl sanatçılar evinize geliyor

Bu yıl evde konser keyfinin tadına bakacağız. Sanatçılar kendi orkestraları eşliğinde geceye özel online konser hazırlıklarına başladı. Biletli ve ücretli olacak konserler için rezervasyonu şimdiden yapmanız gerekiyor. Normal bir konserden tek farkı kendi sıcak yuvanızda izlemek olacak

Bu yıl sanatçılar evinize geliyor

27.12.2020

SERTAB ERENER YILBAŞI ÖZEL
Sertab Erener Yılbaşı özel konseri müzisyen dostları eşliğinde 31 Aralık 2020 saat 23:00'da canlı yayınla biletli online etkinlik programı #SosyoApp'da bulabilirsiniz.

IŞIN KARACA İLE YILBAŞI GAZİNOSU ONLINE
Sevilen sanatçı Işın Karaca, yılbaşına özel çevrimiçi etkinliği "Yılbaşı Gazinosu" ile 31 Aralık gecesi evlerinize geliyor. Yılbaşı akşamına müzik katmak isterseniz bu online konseri kaçırmayın. Işın Karaca Yılbaşı Gazinosu konseriyle online olarak evinize gelecek. Farklı konuklar da ona eşlik edecek. Biletler biletix'te...
Işın Karaca Yılbaşı Gazinosu Akış
21:30 Bizim Gazino Fasıl ekibi ve Türk Sanat Müziği eserleri ile Murat Koçak
22:00 İbis Maria ile Latin ve Küba şarkılar
22:30 En güzel arabesk eserleri ile Zeynep Türköz
23:00 Işın Karaca Konseri
00:15 Dans sanatları ile Arif Saçlı
00:30 Bitiş

TAN TAŞÇI VE KONUKLARI YILBAŞI ONLINE KONSERİ
Tan Taşçı ve konukları yılbaşı gecesine özel çevrim içi canlı konseri Evde Yılbaşı ile evlerinize geliyor. Tan Taşçı'nın sanatçı dostları Hakan Aysev, Melek Mosso ve Rubato ile beraber hazırladığı Evde Yılbaşı konserinde, hasret kaldığımız eski yılbaşı eğlencesi, bu kez Bayhan Prodüksiyon organizasyonu ile çevrimiçi cihazlarınıza taşınacak.

LEVENT DÖRTER KONSERİ
Kağıt Kesiği, Gel Al Anılarını, Bilmiyorum gibi şarkıları ile tanınan ünlü sanatçı Levent Dörter, kısıtlamalardan dolayı sokağa çıkamıyacağımız yılbaşı gecesinde bizleri yalnız bırakmıyor. Önemli konukları ile online olarak ekranlara gelecek olan ünlü sanatçının konseri sosyal medya hesaplarında. Konser bileti almak için sosyoapp uygulamasını indirmeniz gerekiyor.

BERKAY YILBAŞI ÖZEL KONSERİ
Ünlü şarkıcı Berkay Şahin, 31 Aralık Perşembe gecesi Jolly Joker Yılbaşı Özel Konseri ile evlerinize geliyor. Yeni yıla Jolly Joker Berkay konseriyle enerjik, alkışlı, bol şarkılı giriyoruz. Sahne performansı ve şarkılarıyla sevenlerinin canlı canlı izlemeyi özlediği Berkay 10 kişilik orkestrası ve dans ekibiyle 31 Aralık Perşembe akşamı JoJo'da. Berkay'ın performansı ardından Almanya'dan canlı yayınla dinleyicilerle buluşacak Elektro Hafız ile yeni yılın ilk saatlerine hız kesmeden devam edecek. Müziğe doyacağınız gecenin biletleri Biletix'te.

Berkay Yılbaşı Özel & After Party Elektro Hafız
● 31 Aralık 2020 - 22:00 ● Tekil İzleme (1 Kişilik) - 45.50 TL
● Odalı İzleme (6 Kişilik) - 181.00 TL

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