Bu yıl sanatçılar evinize geliyor

SERTAB ERENER YILBAŞI ÖZEL

Sertab Erener Yılbaşı özel konseri müzisyen dostları eşliğinde 31 Aralık 2020 saat 23:00'da canlı yayınla biletli online etkinlik programı #SosyoApp'da bulabilirsiniz.



IŞIN KARACA İLE YILBAŞI GAZİNOSU ONLINE

Sevilen sanatçı Işın Karaca, yılbaşına özel çevrimiçi etkinliği "Yılbaşı Gazinosu" ile 31 Aralık gecesi evlerinize geliyor. Yılbaşı akşamına müzik katmak isterseniz bu online konseri kaçırmayın. Işın Karaca Yılbaşı Gazinosu konseriyle online olarak evinize gelecek. Farklı konuklar da ona eşlik edecek. Biletler biletix'te...

Işın Karaca Yılbaşı Gazinosu Akış

● 21:30 Bizim Gazino Fasıl ekibi ve Türk Sanat Müziği eserleri ile Murat Koçak

● 22:00 İbis Maria ile Latin ve Küba şarkılar

● 22:30 En güzel arabesk eserleri ile Zeynep Türköz

● 23:00 Işın Karaca Konseri

● 00:15 Dans sanatları ile Arif Saçlı

● 00:30 Bitiş



TAN TAŞÇI VE KONUKLARI YILBAŞI ONLINE KONSERİ

Tan Taşçı ve konukları yılbaşı gecesine özel çevrim içi canlı konseri Evde Yılbaşı ile evlerinize geliyor. Tan Taşçı'nın sanatçı dostları Hakan Aysev, Melek Mosso ve Rubato ile beraber hazırladığı Evde Yılbaşı konserinde, hasret kaldığımız eski yılbaşı eğlencesi, bu kez Bayhan Prodüksiyon organizasyonu ile çevrimiçi cihazlarınıza taşınacak.



LEVENT DÖRTER KONSERİ

Kağıt Kesiği, Gel Al Anılarını, Bilmiyorum gibi şarkıları ile tanınan ünlü sanatçı Levent Dörter, kısıtlamalardan dolayı sokağa çıkamıyacağımız yılbaşı gecesinde bizleri yalnız bırakmıyor. Önemli konukları ile online olarak ekranlara gelecek olan ünlü sanatçının konseri sosyal medya hesaplarında. Konser bileti almak için sosyoapp uygulamasını indirmeniz gerekiyor.



BERKAY YILBAŞI ÖZEL KONSERİ

Ünlü şarkıcı Berkay Şahin, 31 Aralık Perşembe gecesi Jolly Joker Yılbaşı Özel Konseri ile evlerinize geliyor. Yeni yıla Jolly Joker Berkay konseriyle enerjik, alkışlı, bol şarkılı giriyoruz. Sahne performansı ve şarkılarıyla sevenlerinin canlı canlı izlemeyi özlediği Berkay 10 kişilik orkestrası ve dans ekibiyle 31 Aralık Perşembe akşamı JoJo'da. Berkay'ın performansı ardından Almanya'dan canlı yayınla dinleyicilerle buluşacak Elektro Hafız ile yeni yılın ilk saatlerine hız kesmeden devam edecek. Müziğe doyacağınız gecenin biletleri Biletix'te.



Berkay Yılbaşı Özel & After Party Elektro Hafız

● 31 Aralık 2020 - 22:00 ● Tekil İzleme (1 Kişilik) - 45.50 TL

● Odalı İzleme (6 Kişilik) - 181.00 TL