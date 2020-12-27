Burcu Ilgın soruyor Önder Karaaslan ve Osman Tan yanıtlıyor

20'Lİ YAŞLARDA GÖZ KAPAĞI ESTETİĞİ YAPILABİLİR Mİ?

Göz kapağı ameliyatları için belirli bir yaş sınırı yoktur. Genç hastalar genelde ileri yaşlardaki hastalar gibi görüş alanının kısıtlanması nedeniyle değil, daha fresh daha dinamik gözükmek adına kozmetik nedenlerden ötürü bu ameliyatı isterler. Makyaj yapama, yapılan makyajın bulaşması da bu şikayetlerin başında gelir. Ancak yine de değerlendirip ne kadar cilt fazlalığının, deri bolluğunun veya sarkmanın olduğunu görüp değerlendirmek daha sağlıklı olur.



YÜRÜRKEN İÇ BASENLERİN SÜRTMESİNDEN LİPOSACTİON İLE KURTULMAK MÜMKÜN MÜ?

Kadınlarda iç ve dış basenler yağ birikimi açısından sıklıkla problem yaratan bölgelerdir. Bölgesel yağlanma nedeniyle iç basenlerin birbirine değmesi, yürüyüş konforunu ve egzersiz performansını bozar. Ancak değerlendirmek lazım, baldır deri kalitesi iyi, aşırı bolluk, cilt sarkmasıfazlalığı yoksa liposakşın yöntemleri ile düzeltilebilir. Tersi söz konusu olduğunda uyluk germe prosedürleri ile oldukça başarılı uyluk kozmetiği sağlanabilmektedir.



LİPOSACTİON İLE YAĞ ALDIRMANIN BİR SINIRI VAR MI? NE KADAR ZAYIFLATIR?

Liposuction ile yağ emme işlemi, kilo verdirmek için yapılan bir işlem değildir. Daha doğrusu obezite için bir tedavi seçeneği değildir. Diyet yahut egzersizin yerini asla tutmaz. Genellikle 5 lt.nin üzerinde yağ boşaltılması önerilmez. Ama temel amaç, sarkmış olmayan ciltlerde, diyete ve egzersize dirençli bölgesel yağ birikimlerini düzeltmektir.



DOĞUMDAN NE KADAR SONRA MEME BÜYÜTME İŞLEMİ YAPILABİLİR?

Doğumdan sonra en az 6 ay beklenilmesi tavsiye edilir. Sıklıkla sönme ve sarkma olur memelerde. Hormonal değişikliklere bağlı meme değişiklikleri sona ermelidir ki, yeni meme formuna göre düzeltici bir işlem tasarlansın.



DOĞUM YIRTIĞI AMELİYATLARI İÇİN ESTETİK DÜZELTME YAPILIR MI?

Doğumda oluşan yırtık düzgün onarılmaz ise deformasyon gelişebilir. Ancak sonrasında bu tür deformiteler için çok başarılı düzeltici estetik girişimler yapılabilmektedir.