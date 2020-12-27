Meyvesi ve yağı gibi yaprağı da şifa saçıyor

ağışıklık sistemini güçlendiren zeytin ve zeytinyağından sonra zeytin yaprağına olan talep de arttı. 2013 yılında İZKA desteği alarak Türkiye'nin ilk Güneş enerjisiyle çalışan Turla Organik Zeytin ve Zeytinyağı Tesisi'ni kuran Pelin Omuroğlu, zeytin yaprağındaki "Oleuropein" maddesinin Kovid dahil viral hastalıklara karşı bağışıklığı güçlendirici etkisi olduğunu belirterek "Şifa kaynağı" dedi. Zeytin hasadı yaptığımız Omuroğlu ile hem zeytin yaprağı çayını hem de zeytini bekleyen kuraklığı konuştuk.

● Zeytinyağında erken hasat ile olgun arasındaki fark nedir?

Erken hasat meyvenin yeşil olması ya da hafif pembeye kaçmasıdır. Tadında, taze çimen kokusu alırız. Olgun hasat da ise aromalar hafif ve geriden gelir, taze çimen kokusu almayız meyve ve çiçek kokusu alırız. Ağızımıza aldığımızda 'yağ gibi kaydı' deriz ya işte öylesine olgun hasat denir, aynı zamanda da tatlıdır. Erken hasat da kekremsilik, acılık, yakıcılık alabilirsiniz.

ERKEN HASAT ACIDIR

● Son dönemde herkes bağışıklık sistemini güçlendirmeye çalışıyor. Zeytin yaprağının da etkili olduğu söyleniyor.

Kovidin insan sağlığı üzerindeki tahribatı yüksek. Virüsün bırakacağı hasarlara karşı vücudun mukavemetinin yüksek olmasıyla ilgili yavaş yavaş hekimler daha fazla bilgi paylaşmaya başladı. Bunlar arasında zeytin de var.



● Bu acılığın bu işte etkisi nedir?

Zeytin bir meyvedir. Aynı zamanda yağ özelliği içerir. Bu açıdan yani yağ özelliği içeren tek meyve suyudur. Erken hasat zeytinyağı biraz acıdır. Zeytinyağın içindeki fenol bileşenler, duyularımızda o acılığı hissetmemize neden olur. İşte bunun kaynağı zeytinin içinde oleuropein dediğimiz maddedir.

ŞİFA KAYNAĞI OLUYOR

● Ne yapar bu?

Aslında yüksek kaliteli zeytinyağı üretme isteğimizin altında, zeytinyağının içindeki o acılık ve yakıcılığı yüksek tutmaya çalışmamız yatıyor. Oleuropein maddesinin içindeki acılığı muhafaza etmeye çalışıyoruz. Muhafaza ettiğimiz o oleuropein acılığı, antioksidan değerine sahip olan, bizi bakterilere, viral enfeksiyonlara karşı koruyan, kalp damar sağlığı ile ilgili bir sürü hastalığa iyi gelen pek çok sağlıkla ilgili soruna şifa kaynağı olan bir özelliğe sahip.



● Başka bitkide yok mu bu özellik?

Bu diğer hiçbir bitkide bulunmayan bir özellik. Oleuropein, yüksek miktarda hem yeşil zeytinin acılığında hem erken hasat soğuk sıkım zeytinyağında hem de zeytinin yaprağında var. Hani büyüklerimiz kırma zeytinin acılığını muhafaza etmeye çalışırdı ya, işte o acılık maddesi aslında zeytinin bozulmasına da engel olur.

● Yani zeytinin doğasında bu özellik var?

Evet. Bağışıklık sistemini güçlendire, kovidle de daha çok ortaya çıkan viral hastalıklara karşı, bağışıklığı güçlendirici, enfeksiyon ile mücadeleye destek olan bu özellik, zeytinin doğasında olan bir özellik.

DEMLENEREK TÜKETİN

● Nasıl tüketmek gerekiyor?

Zeytini hafif acılı tüketmeliyiz. Soğuk sıkım erken hasat yağların içerisinde fenol birleşenleri çok yüksektir. Yaprak tüketmek isterseniz taze, ilaçsız, yıkanmış yapraklar tüketin. Zeytin yapraklarının taze filizleri, taze olarak kaynamış suyun içerisinde üç dakika demlenerek tüketmeliyiz. Diğer bütün bitki çaylarında olduğu gibi. Ya da kurutup çay yapabilirsiniz. Kendine özgü bir acılığı var. Ağzınızda olan aftları da 24 saat içinde geçirir.



● Urla'da bu yıl hasat nasıldı?

Bu sene Mayıs ayındaki yüksek sıcaklıklar nedeniyle bölgenin tamamında rekolte kaybı var. Son beş yıldır küresel iklim değişikliğinden dolayı bu kaybı çok fazla yaşıyoruz. Normalde hasatın güzel geçmesin beklediğimiz bu yıl herkeste bir rekolte düşüklüğü var. Bu da bizim çalışma kapasitemizi ve enerjimizi düşürüyor. Zeytin ve zeytinyağı fiyatları yükseliyor.

NİHAN YARKENT İNCE