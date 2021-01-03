2021 kehanetleri dehşete düşürdü

2020 yılı hepimiz için felaketlerle dolu bir yıl oldu. Korona virüs salgını, doğal afetler, siyasi çatışmalar, işsizlik derken koca bir yılı devirdik. Derken, çoğumuz 2021'den medet ummaya başladı ve yeni yılın güzelliklerle gelmesini diledi. Ancak bu dilekler için hemen heyecanlanmayın, zira Nostradamus'un 2021 kehanetleri sizi yeniden hayal kırıklığına uğratabilir. Tabii yine de bunun bir kehanetten ibaret olduğunu unutmamakta fayda var diyelim ve Nostradamus'u dinleyelim, bakalım neler söylemiş?



KİTLESEL KITLIK

Ünlü Fransız kahin, 2021 kehanetleri arasında bütün dünyayı etkileyecek bir kıtlığın yaşanacağını söylüyor. Kuraklığın ve iklim krizinin zirve yaptığı bu dönemde belki de Nostradamus haklıdır, kim bilir? Nostradamus'un kehanetlerine göre bu büyük kıtlık, salgınların ve depremlerin artmasıyla ortaya çıkacak.



BEYNİNE ÇİP YERLEŞTİRİLMİŞ ASKERLER

Aklınıza Black Mirror'ın "Men Against Fire" bölümünün geldiğini tahmin edebiliyoruz. Dizinin bu bölümü, beynine implant yerleştirilen bir askerin kontrol edilmesini ve gerçekliğin korkunç bir şekilde değişmesini konu ediyordu. İşte Nostradamus, yaşadığı dönemde tam da buna benzeyen bir kehanet ortaya atmış. Ancak ünlü kahine göre yeni bir teknolojiyle beyinlerine çip yerleştirilen bu askerler, insanlığı kurtarmak için mücadele verecek.



GÖKTAŞI ÇARPMASI

2021 felaketleri arasında bir de göktaşı çarpması yer alıyor. Bilim kurgu filmlerini aratmayan Nostradamus felaketlerine göre göktaşı çarpması, daha büyük doğa felaketlerine yol açacak. Hatırlarsanız bazı bilim insanları NASA'nın incelediği 2009 KF1 isimli göktaşının gezegenimize çarpma ihtimali olduğunu belirtmişti. Bu ihtimal, Nostradamus'un 2021 felaketleri ile birlikte düşünüldüğünde daha da kaygı verici bir hale bürünüyor.



BÜYÜK DEPREMLER

2020'de hem Türkiye hem de dünyada büyük depremler olmuştu. Elazığ, Van, İzmir gibi şehirlerimizde gerçekleşen depremler yıkıcı etkiler yaratmıştı. Nostradamus'un 2021 felaketleri ise 25 Kasım 2021'de Amerika kıtasında büyük bir depremin olacağını söylüyor.



ZOMBİ SALGINI

16. yüzyılda yaşamış kahin ve astrolog Nostradamus (asıl adı Michel de Nostredame idi), Rusya'nın biyolojik bir silah tasarlayacağını söylüyor. Bu biyolojik silah ise yeni bir virüs salgınını ortaya çıkaracak ve salgına yakalanan kişiler ise zombiye dönüşecek.



GÜNEŞ FIRTINASI

2020'de yaşadığımız doğa felaketleri yetmiyormuş gibi Nostradamus'a göre 2021'de bir de büyük bir güneş fırtınası yaşayacağız. Ayrıca bu durum, kitlesel göçleri başlatacak ve kaynakların azalmasıyla birlikte devletler savaşa girecek.