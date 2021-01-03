Geleceğin savcısı palyaçoluk yapıyor

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Emre Konaç, bazen Noel Baba olarak bazen de palyaço olarak animatörlük yapıyor. Harçlığını bu şekilde kazanan Konaç, aynı zamanda online derslerle eğitimine devam ediyor. 10. sınıftan beri tiyatro ile uğraşan Konaç, pandemi öncesine kadar tiyatrodan da para kazanıyordu. Pandemi nedeniyle tiyatroya ara veren genç öğrenci, haftada iki gün animatörlük yaparak harçlığını çıkarıyor. Çocukluktan itibaren hukuk fakültesini istediğini belirten Konaç, hakim ya da savcı olmayı hedefliyor.

PARAYA İHTİYACIM YOK

"Maddi olarak ailemin durumu iyi ama kendi ihtiyaçlarımı kendim karşılamayı seviyorum. İhtiyaçlarımı karşılamak için çalışıyorum. İnsanlarla iletişim kurmayı seviyordum" diyen Konaç hedeflerini şu sözlerle anlattı: Mezun olup bir iki yıl avukatlık yaptıktan sonra hakimlik ve savcılık sınavlarına girmeyi düşünüyorum. Küçüklüğümden beri hukuk fakültesini düşünüyordum. Biraz da insanlarla iletişim kurmak istediğim için seçtim. Çocukluğumda idolüm olan avukatlar var. Sosyal medyadan onları sürekli takip ediyorum. Tiyatroyu çok sevdiğini söyleyen Konaç, "15 yaşından beri tiyatro yapıyorum. Pandemi sonrasında haftada bir ya da iki kez Noel Baba ya da palyaço oluyorum. Harçlığımı çıkarmayı seviyorum. Kendi harçlığımı çıkarmak hoşuma gidiyor. Hedeflerime ulaşıncaya kadar çalışmaya devam edeceğim. Tiyatrolar tekrar açıldığında tiyatroya da geri döneceğim. Sahneleri çok özledim."

■ MELİH DEMİRTAŞ