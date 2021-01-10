Ambulansın şoför annesi

Aydın'ın 3 kadın ambulans şoföründen biri olan 2 çocuk annesi Sevil Ulu, Nazilli ilçesinde Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında (ASHİ)

7 yıldır şoför olarak görev yapıyor. Mesleğini aşkla yerine getirdiğini belirten Ulu, "Aydın'da teorik ve sürüş eğitimi alan 44 kadın aday bulunuyordu. Eğitimler sonucunda 3 kadın sürücüye ambulanslar emanet edildi. Şoförlük erkek mesleği olarak görülüyor. Bunun böyle olmadığını 7 yıldır ambulans şoförlüğü yaparak ispatladım. Hem araç kullanıyor hem vakaya müdahale ediyorum. Trafikte hızlı ve dikkatli olmak zorundayım. İşimi severek yaptığımdan şimdiye kadar olumsuz bir durumla karşılaşmadım" dedi.

YAŞAMA YOL VERİN

Trafikte birçok sıkıntı yaşadıklarını belirten Ulu, "Hastalarımız hastaneye gecikmesin. Onları bir an önce hastaneye ulaştırmak için bizler çaba gösterirken sizler de bize trafikte yardımcı olun. Tüm vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz. Unutmasınlar ki ambulansın içindeki kendilerinin bir yakını olabilir. Lütfen yaşama yol verin" diye konuştu.

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