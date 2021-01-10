Selülitin çözümü mutfağınızda gizli

ELMA SİRKESİ

Östrojen ve progesteron hormonları, yağ depolarından sorumlu olan hormonlardır. Pek çok kadında selülitin oluşmasına bu hormonlar neden olur. Elma sirkesi yöntemi, selülitten kurtulmak için evde uygulayabileceğiniz en iyi yöntemlerden biridir. Elma sirkesinin içindeki besleyici öğeler selülitli görünümü azaltmaya yardımcı olur. 2 yemek kaşığı elma sirkesini bir bardak su ile karıştırın. Selülitten kurtulmak için uygulayacağınız bu karışımı tatlandırmak için biraz bal ekleyin. Selülitlerden kurtulmak için her sabah bu karışımı tüketin. Elma sirkesi selülitin üstüne sürülerek de kullanılabilir. Elma sirkesini içmek yerine, derinize uygulayacağınız bir karışım tercih ediyorsanız elma sirkesini 1/3'ü kadar masaj kremi veya yağıyla karıştırın. Her gün, günde iki kere olmak üzere bu karışımı selülitli bölgenin üzerine nazikçe uygulayın. İyi bir sonuç almak istiyorsanız, kremli karışımı derinize masajla iyice yedirin.

SELÜLİTLI BÖLGEYI FIRÇALAMAK

Selülitten kurtulmak için evde kolayca uygulayabileceğiniz yöntemlerden bir diğeri ise bir cilt fırçası yardımıyla selülitli bölgeyi fırçalamaktır. Bu işlem sayesinde fırçalanan bölgedeki kan dolaşımı hızlanır. Ayrıca, cildinizi düzenli olarak her gün fırçaladığınızda, fazla sıvıyı ve derinin içine hapsolmuş toksinleri açığa çıkarırsınız. Bu toksinler, selülit oluşumunun en önemli nedenlerinden biri olarak kabul edilir. Bu nedenle, cildinize uygun olanlar arasından edineceğiniz fırça ile selülitlere masaj yapmak çok önemlidir.



KAHVE VE SEKER PEELINGI

Bu karışım ciltteki ölü deriyi temizlediği gibi, yağları yakmak için metabolizmanın hızlanmasına da yardımcı olur. Ev yapımı bu karışımın tarifi şöyle: Yarım su bardağı ince çekilmiş kahveyi çeyrek bardak esmer şeker ile karıştırın. Bu karışım selülit için kullanabileceğiniz peelingi oluşturacaktır. Peelingi sorunlu bölgenize dairesel hareketlerle uygulayın. Peelingli bölgenin üzerine dilerseniz zeytinyağı da uygulayabilirsiniz. Masajdan sonra bölgeyi suyla temizleyin. Bu tekniği birkaç hafta düzenli uygulamanın sonucunda cildinizdeki farkı gözlemleyeceksiniz.



JELATIN

Dışarıdan aldığımız birçok besinin içinde olan jelatin, selülitle yakından ilişkili olarak bilinir. Jelatin, bazıları tarafından kilo vermek amacıyla da kullanılır. Fakat jelatinin dokuları sağlıklı tutmaktaki etkisi fazla bilinmez. Oysa ki jelatinin içindeki amino asitler, bağ dokularımızın oluşmasına katkıda bulunur.



DOMATES PÜRESI İKSİRİ

Domates püresi yüksek oranda likopen içerir. Taze domates yiyerek alacağınızdan çok daha fazlasını püreyi tüketerek alabilirsiniz. Yapılan çalışmalar bu antioksidanın UV kaynaklı güneş hasarını azaltmaya yardımcı olabileceği gibi aynı zamanda kolajen azalmasını da önlediğini gösteriyor. Cildinizdeki kolajenleri koruyarak yağ tabakasının üzerini örten deri tabakasını sağlıklı bir kalınlığa ulaştırarak yağ hücrelerinin yol açtığı dışardan tümsekli görüntüyü azaltmaya ve selülitlerin daha az belirgin olmalarını sağlamaya yardımcı olursunuz.



SU MUCİZESI

Her gün 8-10 bardak su içmek vücudunuza su sağlar ve cildin dolgunlaşmasına yardımcı olarak daha az çukurlu bir görüntüye kavuşmasını sağlar. Su oranı yüksek besinler de cildin susuz kalmasını engeller. Özellikle kavun, salatalık ve yeşil yapraklı sebzeler olmak üzere taze meyve ve sebzeler hem bol su içerir hem de düşük kalorilidir. Bu da kilo kontrolü sağlamanıza ve selülit yapıcı depolanan yağların azalmasına yardımcı olur.