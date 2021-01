Yaşayan duvarlarla yeşilin enerjisi evde

IŞIK ALAN MUTFAKLARA

Mutfağınızda bol miktarda ışık alacak kadar şanslıysanız, pek çok farklı bitkiyi aynı anda duvarlarında kullanarak canlı bir duvar yaratmayı düşünebilirsiniz. Bu canlı duvar, nötr alana güzel bir zemin olarak yapraklı yeşilliklere temel oluşturur. Canlı bir duvar kurmaya karar verirken, aynı anda hem sulayıp hem de besleyeceğiniz için benzer bakım gerektiren bitkileri göz önünde bulundurabilirsiniz. Pothos veya philodendron gibi tırmanma ve sarma bitkileri, bakımı kolay olan harika başlangıç seçenekleridir.



OFİSİNİZİ AYDINLATIN

Ofisinize yeşillik getirmek, alanı aydınlatmanın ve biraz daha fazla üretkenliğe teşvik etmenin en iyi yollarından biridir. Tillandsia gibi hava bitkileri bir ofis için harika seçimlerdir çünkü çok fazla bakıma ihtiyaç duymazlar, birlikte düzenlendiklerinde de güzel görünürler.



DUVARA MONTE BİTKİLER

Bir dizi duvara monte saksı içeren görünümü kolaylıkla her mekana uyarlayabilirsiniz. Saksının stilinde ve malzemesinde yapılacak ufak değişiklikler ile her dekorasyonu tamamlayan duvara monte bitkiler elde edebilirsiniz. Duvara monte saksılarını iyice sabitlemeniz yeterli olacaktır. Bu basit yöntem evinizdeki hemen hemen her odaya canlı bir duvar getirmenin harika bir yoludur.



ASKI SEPET VE SAKSILAR

Büyük bir yaşayan duvar yaratmanın nispeten daha kolay bir yolu askı sepetler ile duvarı kaplamak. yarak aynı etkiyi yaratabilirsin. Bu sevimli bitki duvarında, pothos gibi bakımı kolay çeşitli bitkileri göstermek için duvardan asılan tel sepetler kullanabilirsin Bu fikir, neredeyse her tür sepetle (plastik astarı unutmayın) ve birkaç duvar kancasıyla yeniden yaratılabilir



BİTKİ CEPLERİ

Bitki cepli keçe sistemi, bir grup küçük bitkiyi çok fazla çaba harcamadan duvarına asmanın harika bir yoludur. Çeşitli cepler, orta boy hava bitkileri veya sarmaşık, yaprak dökmeyen, pothos ile dolu küçük yetiştiriciler için mükemmeldir. Çeşitli bakım programları gerektiren bitkileri karıştırmanıza olanak tanır.



BİTKİLERLE DUVAR SANATI

Yaşayan duvarlar, sağlığa faydaları ve verdikleri enerjinin yanında, göze hitap eden birer sanat eserine de dönüşebilir. Yosun, hava bitkileri ve diğer yeşilliklerin karışımından yapılan bir canlı duvar harika olabilir. Canlı duvarlar ahşap, mantar, metal ve daha pek çok malzemeden oluşturulabilir ve evinin görünümüne, hissine uyum sağlayacak şekilde kolayca tasarlanabilir.

MELİH DEMİRTAŞ