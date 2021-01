Ağır metallerle zehirlenen bedeninizi arındırın

● Su Tüketimi: Bol bol su içip vücudunuzu gün içinde sık sık tazelemelisiniz. Su hücrelerin yenilenmesini sağlar ve metallerin atılımını kolaylaştırır.

● Cam Mutfak Ürünleri: Eğer alüminyum içeren saklama kapları kullanırsanız ağır metallerin vücudunuza girmesini hızlandırırsınız. Cam saklama kapları sayesinde gıdaların besin değerini koruyarak daha sağlıklı beslenmiş olursunuz.

● Gıda Hijyeni: Sebze ve meyveler çok iyi yıkanmalıdır. Çünkü ağır metaller pis gıdalardan da vücuda girmektedir.

● Güvenilir Mutfak Ürünleri: Kaynağını bildiğiniz mutfak malzemelerini kullanın.

● Temiz Hava: Hava kirliliği yoluyla vücuda giren ağır metaller, çok zor atılır. Bu durumdan kurtulmak için bol bol temiz hava almanız önerilir.

● Yeşil Sebze Tüketimi: Yeşil sebzelere önem verin. Özellikle de antioksidan maydanoz mutfağınızdan eksik olmasın. Maydanoz bedeni arındıran bir sebze olduğu için ağır metal zehirlenmesinde size yardım edecektir.

● Şifalı Bitki Çayları: Gün içinde 2 fincan bitki çayı içerek vücudun hücre yenilenme hızını artırabilirsiniz. Yeşil çay, papatya çayı, zencefil çayı gibi antioksidan çaylar tercih edilebilir. Bu çaylar, vücuttan ağır metalleri hızla atar.

● C Vitamini Takviyesi: C vitamini alın. Portakal, mandalina, limon gibi C vitamini içeren meyveler sayesinde vücudunuzdan ağır metalleri daha çabuk temizlemiş olursunuz.

● Sigarayı Bırakmak: Sigarada kurşun, arsenik, kadmiyum gibi ağır metaller vardır.

● Spor: Spor yaparak akciğeri temizleyebilirsiniz. Özellikle açık hava sporlarını tercih edebilirsiniz.



DETOKS İÇİN KULLANILACAK BESİNLER

Ağır metallerden kurtulmak için detoks etkisi oluşturan bazı besinleri sizler için listeledik. Bu besinleri mutfağınızdan eksik etmediğiniz durumda ağır metallerden etkilenmeyeceksiniz.

● Brokoli ● Brüksel lahanası ● Fesleğen otu ● Havuç ● Ispanak ● Pazı ● Karalahana ● Karnabahar ● Kereviz ● Kişniş ● Lahana ● Mantar ● Maydanoz ● Portakal ● Greyfurt ● Limon ● Sarımsak ● Soğan ● Spirulina ● Zencefil ● Zerdeçal