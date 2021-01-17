Burnunuz estetiğe uygun mu?

KALIN DERİLİ BURUN NE DEMEK?

Kalın derili burun, cerrahlar için en zor burun tiplerinden biridir. Kalın derili burunlarda ameliyatın doğru yapılabilmesi için ciddi bir deneyim ve beceri gerekir. Kalın derili burun ameliyatı olan hastalarda önemli olan aşırı ince ve küçük bir burundan ziyade, yüz şekline yakışan bir burun şekli yakalamaktır.



● KALIN DERİLİ BURUN NASIL ANLAŞILIR?

Kalın derili burunların temel özelliklerini sıralamamız, kendi burnunuzun bu kategoriye girip girmediğini anlamanıza yardımcı olacaktır.



■ Kalın derili buruna sahip olanlar genellikle cilt yağlanması problemi yaşarlar.

■ Burun kanatları kalındır.

■ Burun ucu etli yapıya sahiptir.

■ Burun genellikle gözenekli yapıya sahiptir.



● KALIN DERİLİ BURUNDA ESTETİK NEDEN BİR DEZAVANTAJDIR?

Kalın deri, burun ameliyatında burun estetik cerrahının yaptığı ince işçiliği kapatır ve dışarıdan görünen asimetrilere sebep olabilir. Altta verilen detaylar dışarıya yansımadığı için burun istediğimiz kadar küçülmez. Normal burun ameliyatlarına göre daha geç iyileşir. Bu handikaplar, kalın derili burunun, burun estetiğinde farklı bir yere konulmasının sebepleridir. Bununla birlikte kalın derili burunlar da hep aynı değildir; kendi arasında çeşitlere ayrılmaktadır: Dermis dediğimiz kısmı kalın olan burunlar (bunlar nispeten daha kolay şekillendirilir). Hem dermis hem yağ dokusu fazla olan kalın derili burunlar (bunlar ameliyata çok uygun görmediğimiz grubu oluşturur)Dermisi büyük porlu ve çok sık yağlanan, sivilcelenen burunlar (bunlar ilaç tedavisi sonrası ameliyata uygun gördüğümüz kalın derili burunlardır). Kalın derili kişiler ameliyat edilemez diye bir durum söz konusu değildir. Elbette ameliyatları gerçekleştirilebilir. Ancak kişi ile bu durum detaylı muayene esnasında görüşülmelidir. Kişinin beklenti düzeyi iyi saptanmalıdır. Ameliyat sonrasında olabilecek durumlar iyi anlatılmalı ve simülasyon çalışması ile desteklen

melidir.



● İYİLEŞME SÜRECİ NASIL OLUR?

İyileşme süreçleri, ince derili hastalara nazaran daha uzun sürer. İnce ve orta deriye sahip olan kişilerde, burun estetiği iyileşme süreci 1 yıl sürerken bu durum kalın derili hastalarda en az 2 yıl sürmektedir. Dolayısıyla kalın derili hastalarda burun estetiği sonrasında burun yapısının oturma süresi de, diğer hastalara kıyasla daha uzun olur.

HAMİLELER RİSK GRUBUNDA DEĞİL

Aşı konusu gündemde. Hamileler ve emzirenler aşı olmayacak dendi? Neden hamile ve emzirenlere önerilmiyor? Peki hamilelik planlayanlar da aşıdan kaçınmalı mı?

Gebelerimiz ve emziren annelerimize aşı yapılmayacak çünkü bu aşıların çalışma gruplarına gebe yada emziren kadınlar dahil edilmedi. Bu nedenle aşı grubunda yer almıyorlar, yoksa aşının sakıncalı olması yada etkin olmaması gibi bir sebepten değil. Sadece gebelerle ilgili herhangi bir veri yok elimizde. Gebelikte birçok aşıyı gerektiğinde güvenle kullanabiliyoruz; örneğin grip aşısı için biliyoruz ki gebeler öncelikli sırada. Aynı şekilde Çin aşısı dediğimiz coronaVac da inaktif virüs aşısı ve ilk trimester sonrası uygulanmasında sakınca olmadığı düşünülüyor. BioNTech mRNA aşısı için FDA ön onay verdi ancak gebeler için yapılmaya başlanan fare deneyleri sonrası, faz çalışmalarının sonucunun beklenmesini tavsiye etti. Yani şimdilik sonuçlar gelene kadar gebelerimize ve emziren annelere aşı yapılmayacak. Sonuçlar çıkana kadar maske, mesafe, temizlik üçlüsünden ayrılmayacağız. Gebelik düşünen hastalar da önce aşı olup sonra gebelik planlarlarsa daha iyi olur.



● Covid doneminde hamileliğin zorlukları neler?

Korona virus salgınından tabii ki gebelerimiz de etkilendi. Peki eldeki veriler bize ne söylüyor? Gebelikte solunum yolu enfeksiyonları genellikle, gebeliğin kendi fizyolojisinden dolayı şiddetli seyretmektedir. Ancak korona virus tespit edilen gebelerde durum böyle olmamıştır. Gebelerimiz Covid19'u aynı yaştaki gebe olmayan kadınlarla aynı şekilde geçiriyor. Genellikle hafif yada farkında olmadan. Hatta semptom göstermeyen gebelerin de olabileceği bilinci ile korunmanın ne kadar önemli olduğu unutulmamalı. Bu nedenle gebelerimiz de mümkün oldukça, işlerini evden yürütmeli, zorunluluk olmadıkça evden çıkmamalılar. Bağışıklığımızı azaltan en önemli faktörler stres ve aşırı kaygıdır. Evet güncel durum ve ortam buna engel ancak bilimsel veriler bize gebe ve yeni doğanın yüksek riskli grupta olmadığını gösteriyor. Bu nedenle gerekli tedbirleri aldıktan sonra (evde kalma ve kişisel hijyen gibi ) rahat olup sakin kalmak sizi koruyacaktır.



● Pandemide hamileliğin zorlukları nasıl aşılabilir?

Evde gebeler için yapılabilecek birçok aktivite var. Meditasyon yapabilir, sevdiğiniz müzikleri dinleyebilir yada gebeliğinizde bir risk faktörü yoksa hamilelere özel egzersizlerini yapabilirsiniz. Beslenmenize dikkat edin, evde kalmak karbonhidrat tüketimini artırıyor maalesef, bu nedenle daha yeşil beslenmeye mevsimine uygun sebze ve meyveler seçmeye dikkat edelim. Bol sıvı tüketin. Bitki çaylarından da ıhlamur yada melisa gibi rahatlatıcı etkileri için yararlanabilirsiniz. Sizi endişeli yada gergin yapıyorsa çok fazla haber dinlemeyin. Güzel bir uyku bağışıklık sistemini destekleyen en önemli faktör. Bu nedenle uykumuza dikkat edelim.



● Gebelik takiplerini azaltmalı mıyız?

Eğer aktif Covid 19 hastası değilseniz erteleme yada değişiklik önerilmiyor. Sıklığını doktorunuzla görüşüp durumunuza göre kararlaştırabilirsiniz. Doğum şekline de tıbbi gerekliliklere göre karar verilmeli. Tıbbi bir dayanak olmadıkça doğumların erken başlatılması gerekmiyor. Her hastanede gebeler ve doğumlar için özel önlemler alınıyor. Ama sizlerin de bu önlemlere uyması şart. Örneğin doğum için gebenin yanında eşi dışında en fazla bir refakatçi olmalı. Refakatçi değişimi yapılmamalı, bebek ziyaretleri Unutmayalım ki moral en büyük bağışıklık destekçisi.

BURCU ILGIN