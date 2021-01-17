Penguenlerin ülkesinde yaz başlıyor

GÜNEY IŞIKLARININ SEYİR YERİ PUNTA ARENAS

Punta Arenas, Magallanes ve Şili Antarktika Devlet Arazisi (Antartica Chilena) olarak bilinen güney Şili bölgesinin başkentidir. Burası muhtemelen bölgedeki gezinizde görebileceğiniz en büyük şehirdir. Nüfusu yaklaşık 124.000'dir ve birçok Antarktika gezisi için hareketli bir üs olarak hizmet vermektedir. Aynı zamanda güney ışıklarını izlemek için harika bir yerdir.



İNGİLTERE'NİN EN UZAK TOPRAĞI FALKLAND ADALARI

Tierra del Fuego'nun yaklaşık 400 km güneyinde bulunan ve hala kimin olduğu tartışılan Falkland Adaları, Britanya denizaşırı topraklarından biridir. Buradaki arazilerde düzinelerce deniz kuşu ve beş çeşit penguen türü vardır.



EFSANEVİ DRAKE BOĞAZI

Dünyanın en ücra yerleri arasında bulunan yerlerden birisi de Drake Boğazı'dır. Artık sıcaklıklar donma noktasının üzerinde olduğu için buz kütleleri yolcu gemilerinin Güney Amerika'dan aşağı doğru gitmek için kullandıkları yol olan Drake Boğazı'ndan geçmesine yetecek kadar eriyor. Burası ayrıca, efsaneye göre gezegendeki en tehlikeli boğazlardan biridir.



ESKİ BALİNA AVLAMA İSTASYONU DECEPTİON ADASI

Deceptıon Adası, Antarktika ziyaretçileri arasında uzun zamandır favoridir. Eski bir balina avlama istasyonu olan Deception Adası Limanı, artık hem turistlere hem de bilim adamlarına ev sahipliği yapıyor. Ayrıca burada geminizden inip tüm bu penguenleri karadan görmeniz mümkün.



EN PAHALI SEHİR USHUAİA

Dünyanın en güneyindeki şehir olarak bilinen Arjantin'in Ushuaia şehri, muhtemelen Antarktika gezinizin başlayacağı yerdir. Ateş Toprakları (Tierra del Fuego) Milli Parkı ve Bienal de Arte Contemporaneo del Fin del Mundo: Dünyanın Sonunda Çağdaş Sanat Bienali adlı bir sanat zirvesiyle tanınan, başlı başına bir turizm merkezidir. Ancak hemen hemen bütün ürünlerin şehre çok uzak mesafelerden getirilmesi zorunluluğu, Ushuaia'yı Arjantin'in ve Güney Amerika'nın en pahalı şehirlerinden biri kılar.



DÜNYANIN DİBİ ANTARKTİKA YARIMADASI

Kıtanın, Güney Kutup Dairesi dışına çıkan tek uzantısı olan yarımada, aynı zamanda Antarktika'nın Amerika'ya en yaklaştığı yerdir. Eğer oraya gitme şansı bulursanız, mink ve kambur balinalar ile penguenleri izlemenin keyfini çıkarın.