Yeni hobi trendi mum şekillendirme

Örgü örmeyi, tığ işi yapmayı denediniz. Yeni bir dil öğrenmeye çalıştınız. Ekmek pişirme ve mutfak sanatlarında ustalaştınız. Peki şimdi sırada ne var? Hepimizin yaratıcı yönlerini daha da iyi keşfettiği karantina dönemi hala devam ederken oldukça pratik ve keyifli bir kendin yap projesi daha var... Oldukça güncel bir kendin yap projesi olan 'Mum Şekillendirme' trendi, sosyal medyada da sıklıkla örneklerine rastladığımız dekor parçalarından bir tanesi.

DOĞRU MUMU SEÇMEK

Bazı mumların bükülmesi diğerlerine göre daha kolaydır, balmumu ve parafin mumlarıyla çalışmak en kolay olanıdır. Bazıları renkli balmumu tabakasına batırılmış beyaz mumlar olduğundan, mumunun tek renk olduğundan emin olmalısınız. Beyaz mumları bükmek daha zordur ama çok nazikçe çalıştığında rahatlıkla bükülebilirler. Parafin mumlar başarılı olmanızı sağlayacak en iyi mum türleri olabilir.

ILIK SU VE OKLAVA

Kabınızı ılık suyla doldurup, suyun kaynamasına izin vermemelisiniz, çünkü bu durumda mumun dışı, içi bükülecek kadar yumuşak olmadan önce tamamen eriyecektir. Mumunuzu 10 ila 15 dakika arasında, ılık suda yumuşayıp tencerenin kenarından düşmeye başlayıncaya kadar bekletmelisiniz. Mumunuz yumuşak bir kıvam aldığında, bir oklava kullanarak düz bir şekilde açabilir veya eğip bükerek istediğiniz şekli verebilirsiniz. Bu adımda acele etmeden nazik davranmak gerçekten daha iyi sonuçlar almanızı sağlar. Eğer şamdanlarda kullanmayı planlıyorsanız mum hala esnekken alt ve üst kısmı dairesel bırakabilirsiniz. Bükme işlemini başardıktan sonra, mumunuzu sertleştirmek için bir mutfak rulosunun üzerine düz bir şekilde koyabilir ve daha sonra istediğiniz kadar mumla bu işlemi tekrarlayabilirsiniz. Mumunuzun yeni şeklinden memnun olduğunuzda tenceredeki ılık suyu soğuk suyla değiştirmeli ve mumunuzu erittiğiniz kaba geri koymalısınız. Soğuk su, mumu dakikalar içinde sertleştirir ve kurutur. Artık şekillendirdiğiniz mum kullanıma hazır!