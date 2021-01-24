Botoks ifademizi bozup yüzümüzü şişirmez

BOTOKSU DEVAMLI YAPTIRILMAZSAK YÜZÜMÜZ ÇÖKER Mİ?

Botoks yaptırdığınız süre içerisinde kırışıklıklarınız geçer ve genç bir görünüme sahip olursunuz. Botoksun vermiş olduğu gençlik ve dinamik görüntünün sizde alışkanlık yapması olağandır. Fakat bu botokstan sonra yüzünüzün daha kötü olacağı anlamına gelmez.



● BOTOKS YAPILAN DUDAKLAR ŞİŞER Mİ?

Dudaklara yapılan botoks çoğunlukla sigara çizgisi denilen dikey çizgilerin ortadan kaldırılmasına yöneliktir. Bu çizgilere yapılan botoks, çizgilerin oluşmasını engelleyecek ama konuşmayı bozmayacak seviyede olmalıdır. Dudaklarda belirgin bir şişlik oluşturmaz. Dudaktaki çirkin şişkinlik, muhtemelen dudağa yapılan yanlış ve çok fazla dolgudan oluşmaktadır.



● KOLTUK ALTI AŞIRI TERLEMELERİNDE KULLANILAN BOTOKSUN TERLEMEYİ ENGELLEMESİ SAĞLIĞI KÖTÜ ETKİLER Mİ?

Aşırı terleme ve rahatsız edici kokunun önlenmesi amacı ile koltukaltına botoks uygulaması yapılabilir. Gerekli terleme başka ter bezlerimizden sağlanacaktır.



● BOTOKS BAKIŞLARIMIZI VE İFADEMİZİ BOZAR MI?

Botoks uygun dozlarda ve doğru bölgelere yapıldığı taktirde böyle bir durumum ortaya çıkması mümkün değildir. Çünkü amaç, yüz kaslarını tamamen hareketsiz hale getirmek değil, ince mimik çizgilerinde yumuşama sağlamaktır. Bu da ancak botoksun doğru kişilerce, doğru dozlarla, doğru bölgelere yapılmasıyla mümkün olur.



● BOTOKS SADECE YAŞLI KİŞİLERE Mİ YAPILIR?&NBSP;

Botoks 18-65 yaş arası güvenle uygulanabilecek bir ilaçtır. Hatta 65 yaş üstünde çok etkili olmayacağı söylenebilir. Kırışıklıklar derinleşmeden yapılacak olan botoks çok daha doğal olmaktadır. Yaşlı veya gençlerde düşük konumdaki kaşlar için de botoks sıklıkla kullanılmaktadır.



BOTOKS YILAN ZEHRİ&NBSP;MİDİR?

Botoks, Clostridium botulinum bakterisinden elde edilen nörotoksinin adıdır. İlaç olarak da kullanılmaktadır.

BU VİRÜS KADINLARI TEHDİT EDİYOR!

KADINLARIN KORKULU RÜYASI OLAN RAHİM AĞZI KANSERİ NASIL OLUŞUR?

Rahim ağzı kanseri genellikle gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde daha sık görülen jinekolojik kanserdir. Rahim ağzı kanserlerinin neredeyse tümünden sorumlu olan HPV (Human Papilloma Virüsler) virüsü çok belirti göstermez ve oldukça bulaşıcıdır. Çoğu kadın, hayatının bir döneminde karşılaştığı HPV virüsünü kendi vücut savunma sisteminin yardımı ile yener. Bazı HPV virüsleri ise bu savunma sisteminden güçlü çıkar ve rahim ağzı kanserine neden olur.



● BELİRTİLERİ NELERDİR?

Rahim ağzı kanserinin belirtileri erken dönemde kendini göstermeyebilir. Çıplak gözle ya da ve jinekolojik muayenede rahim ağzındaki sorun başlangıçta görülmeyebilir. Smear testi ve özellikle HPV DNA denilen testler bize risk grubunu göstermede yardımcı olur. Belirtileri daha çok hastalığın ileri safhalarında ortaya çıkar. Kanlı akıntı, cinsel ilişki sonrası kanama ve düzensiz adet kanaması gibi belirtiler rahim ağzı kanserinin belirtileri arasındadır. İlerlemiş vakalarda muayene esnasında bile tümör fark edilebilir. Rahim ağzı kanseri ilerledikçe idrar problemleri, defekasyon zorlukları görülür.

● TEDAVİSİ NASIL OLUR?

HPV virüsü enfeksiyonu sonucu oluşan genital siğiller varsa yakılarak, dondurularak, cerrahi ya da lokal kremler yardımıyla tedavi edilebilir. Bu tedavi sonucu siğilin kaybolması, bir daha ortaya çıkmayacağı anlamına gelmez. Her yeni siğil oluşumunda tedavinin tekrarlanması gerekir. Genital siğillerin tekrarlama riski bağışıklık sisteminin gücü ile bağlantılıdır. HPV virüsü enfeksiyonlarında, tedavi olmaksızın, kişinin kendiliğinden virüsü vücudundan atabildiği bilinmektedir. Rahim ağzı kanseri tedavisi 4 ayrı yöntem ile gerçekleştirilir. Bunlar cerrahi müdahale, radyoterapi, hormon tedavisi ve kemoterapidir.