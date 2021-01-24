İstanbul’a kafa tutan grup: Ters Açı

2009 yılında kurulan grubun ismi Ters Açı... Çünkü onlar beklenmedik şeyler yapmayı seviyor. Farklı bakış açıları ve müzik türlerini birleştirmeyi, farklı tarzları sunmayı istiyorlar... Solist Korat Eriş, gitarist Kıvanç Sekü, bas gitarda Yiğit Danışan, ritim gitarida Deniz Öğünç ve davulda Rıza Şahin var. Ama Ters Açı sadece kendi bestelerini yapan bir müzik grubu değil aynı zamanda yapım şirketlerine alternatif bir müzik yayın markaları var... Ramp Müzik isimli markası ile şarkı üreten eser sahiplerinin hedef kitlesine ulaşmasını sağlıyorlar. Üretilmiş şarkıları ise doğru seslere ulaştırmayı hedefliyorlar. Yani müzisyenlerin sesini İzmir'den Tüm Türkiye'ye duyurmak için çalışıyorlar. Dijital dünyanın da avantajını kullanarak İstanbul'un tekelini kırmaya çabalıyorlar. Grubun kurucu üyelerinden Yiğit Danışan bu örnek oluşumun hikayesini anlattı...



● Ters açı kimlerden oluşuyor? Üniversite eğitimlerini müzik üzerine mi?

5 kişilik bir müzik grubuyuz. Yıllardır süregelen dostluklarımızın yanı sıra ekibe yeni katılan arkadaşlarımız da var. En eski üyelerden başlamak gerekirse solist Korat Eriş, gitarist Kıvanç Sekü ve ben grubun kurucu üyeleriyiz. Ritim gitarist Deniz Öğünç ve davulda Rıza Şahin aramıza 1 yıl önce katıldılar. Fakat yıllardır birlikte yaşayan birbirini tanıyan aileler gibi hemen birbirimize adapte olduk. Korat makine mühendisi, Rıza müzik öğretmeni, Kıvanç gıda mühendisi şu an sadece müzikle uğraşıyor.



ROCK VE METAL MÜZİK

● Ne tarz müzik yapıyorsunuz? Aslında çok geniş bir yelpazemiz var fakat temel olarak Türkçe rock müzik dalında eserler üretiyoruz. Zaman zaman alternatif rock zaman zaman ise heavy metal tarzında örnekleri de barındırıyoruz. Hatta şu anda glam metal olarak tabir edebileceğimiz tarzda bir ingilizce şarkı üzerinde de çalışıyoruz. Grubumuzun isminin anlamı da buradan geliyor. Ters Açı olarak insanlara beklenen monoton şeyleri değil daha beklenmedik ve farklı içerikler sunmaya çalışarak rock ve metal müzik dinleyicisine hitap etmek istiyoruz.

SATILIK ŞARKILAR!

● Pandemi döneminde sahneye çıkamıyorsunuz. Müziğinizi nasıl sevenlerinize ulaştırıyorsunuz?

Pandemi dönemi sadece bizi değil tüm müzik camiasını derinden sarsmış vaziyette. En büyük problem, grup olarak bir araya gelememek. Kendimizden ziyade ailelerimizi düşündüğümüzden mümkün mertebe evde işlerimizi halletmeye çalışıyoruz. Hepimiz bir şekilde evde kayıt imkanına sahibiz ve bu sayede eser üretmeye devam edebiliyoruz. En büyük problem klip meselesi. Bunu da #evdekal tadında videolar ile çözmeye çalıştık ama bundan sonra özellikle hafta sonu yasaklarının kalkmasıyla birlikte bir araya gelerek birbirinden güzel klipler yayınlamak istiyoruz.



● Satılık şarkılar diye bir platformunuz var. Şarkı yapıp satıyor musunuz?

'Satılık Şarkılar' aslında bir edisyon oluşumu. Ana amacı eserleri müzikal bir altyapı ile düzenleyerek hayata geçirmek. Solistimiz Korat'ın sesiyle veya eser sahibinin kendi/tanıdığı bir solistin sesiyle müzik camiasına ulaştırıp şarkının yeni sesini bulmaya çalışıyoruz. Tabii ki birçok eser üretiliyor piyasada ve bu eserlerin hepsi satılmıyor. Bu nedenle satılmayan eserleri de insanların beğenisine sunmak ve "yastık altında, kağıtların bir köşesinde besteler solup gitmesin" mantığıyla hareket ederek şarkılar yayınlıyoruz. Birçok eseri de aslında yayınlandıktan sonra sattık diyebiliriz.



7 YENİ İSİM

● Ramp Müzik bir yapım şirketi mi? Neler yapıyorsunuz?

Ramp Müzik bir label yani müzik yayın markası. Bir marka oluşturma çabası içerisindeyiz. Şirket değiliz. Etrafımızda birçok müzisyen var ve çoğu aynı problemi yaşıyor. Eserini üretiyor. Zaten çok fazla kitlesi yok ise para kazanması mümkün değil. Sektördeki yapımcıların tamamı yayın yapmak için eser telif hakları dışındaki tüm haklarınızı elinizden alıyor. Bu duruma karşı olarak biz sanatçının yanında yer alan ve düşük komisyonlarla bile albüm yayınlayabilecek bir platform haline gelmek istedik. Öncelikle kendi albümlerimizden başladık ve zamanla 7 sanatçıya çıkartmayı başardık bu yayınları. Uzun vadeli çalışmalar yapıyor ve sanatçıya sektördeki tecrübemizi aktarıyoruz. Bu nedenle çalıştığımız tüm sanatçılar şu ana kadar yaptığımız işlerden hep memnun kaldı. Aynı zamanda Ramp bir müzik yapım markası. Aranjeden, edisyon hizmetlerine, video klip çekiminden, grafik tasarıma, PR'dan sosyal medyaya birçok alanda sanatçıya çözüm ortağı olamaya çalışıyoruz.

İZMIR SEKTÖRDE BÜYÜYOR

İstanbul dışından bu işleri yürütmek nasıl? Kendinizi dışarıda kalmış hissediyor musunuz? Yoksa djital dünya artık mekanın önemini ortadan kaldırıyor mu?

Artık dijital mecralar oldukça gelişti ve yaygınlaştı. Müzik şirketlerinin kısa vadede eski günlerine kavuşmak için önemli yatırımlar yapması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle Ramp Müzik gibi oluşumların uzun vadede daha başarılı olacağı kanaatindeyiz. İstanbul tabii ki bu işin merkezi, özellikle müzik yapım konusunda hizmet almak isteyenler İstanbul'da toplanıyor diyebiliriz. Fakat İzmir de büyüyen ve gelişen bir şehir. Bu sebeple birçok İstanbullu müşterimizi İzmir'e çekerek yeni müzik yapım alanları oluşturmak istiyoruz. İzmir bu konuda İstanbul'dan sonra hem müzisyen kalitesi hem de sanata olan ilgisiyle en güçlü adaylardan bizce. Bu sebeple bulunduğumuz bölgede ulusal ve uluslararası faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.

● Albüm kaydı yapmak isteyen bir müzisyen size geliyor ve sonra ne oluyor?

Öncelikle o müzisyenle ilgili analizimizi yapıyor ve ona uygun bir program oluşturuyoruz. Programdan kastımız şu. Artık tek bir albümle veya single ile müzik camiasında bir yerlere gelmek pek mümkün değil. Bu nedenle sürekli çalışmak ve yatırımı geniş zamana yayarak kalıcı olduğunuzu insanlara gösterebilmeniz gerekiyor. Bizim önceliğimiz bize gelen sanatçının başarılı olması. Dijital mecrada yayın yapan birçok firma çıkan albüm sayısını ele alır. Bizim için albüm sayısından ziyade piyasaya çıkacak olan işin kaliteli olması çok çok daha önemli. Bu sebeple kişiye özel planlar hazırlayıp bunu müzisyenlere aktarıyoruz. Eğer uygun bulursa uzun vadeli çalışmaları tercih ediyoruz.

BURCU ILGIN